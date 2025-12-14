Журналисти: ПП-ДБ трябва да поемат политическата вина за кризата

Политическата криза има конкретни причини и конкретни отговорни. В разгара на протестите, оставката на властта и задаващите се избори журналисти поставиха болезнения въпрос кой трябва да поеме политическата цена и предупредиха, че бягството от отговорност може да отвори вратата за още по-дълбока нестабилност.

Отговорността, която ПП-ДБ трябва да поемат

Според Александър Симов именно „Продължаваме Промяната“ трябва да понесе политическата отговорност за оставката на правителството и за напрежението по улиците. По думите му протестите не са абстрактно явление, а следствие от конкретни управленски решения и политически грешки.

Виктор Иванов предупреди, че хаосът и липсата на ясно поета вина създават благоприятна среда за формации като ДПС-Ново начало, които вече се позиционират като гарант за стабилност и могат отново да консолидират влияние върху електората.

Журналистите коментираха и поведението на част от политиците, които все по-често избягват критични медии и предпочитат контролирани послания в ТикТок и Фейсбук, вместо реален публичен дебат.

Каква роля ще играе Румен Радев

В центъра на вниманието е и президентът Румен Радев, който започна консултации за съставяне на ново правителство. Силвия Великова подчерта, че ключовият въпрос е дали Радев действа единствено като конституционен арбитър или вече мисли за предстоящите избори. По думите й бързината на консултациите по-скоро показва, че президентът няма намерение да влиза в изборната битка на този етап.

Симов обаче отбеляза, че Радев има интерес изборите да се проведат скоро, докато политическите му опоненти са разединени и отслабени, а опитите за отлагане могат да задълбочат кризата.

Протестите без лице и рискът от нов вакуум

Силвия Великова обърна внимание, че хилядите хора по площадите нямат ясно политическо представителство и вече заявяват, че ще бъдат критични към всеки, който поеме властта. Това, по думите й, прави ситуацията още по-нестабилна. Журналистите предупредиха, че настоящият парламент е неспособен да реши кризата и че нови избори изглеждат неизбежни.

На този фон разделянето на журналисти на „наши“ и „ваши“, както и опитите за натиск и списъци с „неудобни“ имена, допълнително нагнетяват напрежението и подкопават доверието в институциите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com