Анализатори: ПП-ДБ създават криза! Несъвместими опозиции се съюзиха

Политическата криза около бюджета се превърна в начало на нов, силно дестабилизиращ етап от живота на страната, като анализът сочи пряка вина на ПП-ДБ за ескалацията. Вместо да се занимават с фискалните проблеми ПП-ДБ позволиха на проруски сили да яхнат протеста, а случващото се може да доведе до падане на властта и извънредна нестабилност.

Начало на нов етап: Опозициите се съюзяват

Политическият анализатор Андрей Райчев заяви, че протестите не са свързани само с бюджета, а бележат начало на нов етап от живота на страната. По въпроса за това управление ПП-ДБ и "Възраждане" не са в конфликт. Борисов разбира сериозността на положението и започна да се отмества.

Отпадането на фактора "евро" позволи на несъвместими опозиционни елементи да се съединят, а основният друг фактор е войната в Украйна, която върви към оправяне и прави възможно съединяването на две несъвместими опозиции.

Според Райчев може да последват още протести, които водят до падане на властта.

Анализаторът Димитър Ганев смята, че има трупане на социално напрежение от месеци, което се изля няколко пъти. Събитието беше качествено различна ситуация, в която субекти, които не могат да калибрират помежду си, застанаха един до друг. Борисов видя тази ситуация и направи опит да даде заден и глътка въздух.

Фискален фронт и коледно затишие

Властта се нуждае от 15 дни за да влезе в сезона на коледните празници и да може да премести проблема за догодина. Тогава обаче идва по-сериозният проблем. Най-големият проблем пред българите през последните две години се казва цени. В момента нивата на социална и икономическа тревожност са най-високи от две години и половина насам, и властите трябва да внимават да не се запали искрата на недоволство, свързана със социално-икономическото положение на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com