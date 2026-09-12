Борисов заплашен от две лоши решения. Политолози бият тревога
Страхът от трето място се сблъсква с тревогата, че отказът от кандидат може да обезвери активистите и да удари партията на местните избори
Следете всички новини, анализи и коментари за Димитър Ганев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Страхът от трето място се сблъсква с тревогата, че отказът от кандидат може да обезвери активистите и да удари партията на местните избори
Първан Симеонов и Димитър Ганев виждат нов политически център, който постепенно укрепва позициите си
Президентските и местните избори ще покажат дали „Прогресивна България“ може да задържи подкрепата си
Димитър Ганев очерта едногодишен прозорец за действия, преди политическата цена да стане прекалено висока
Сега влизаме в някаква нормалност на политическия процес, изтъкна Димитър Ганев
Прогресивна България даде възможност на опозицията да се обедини
Разделението в десницата отваря поле за „Прогресивна България“, Борисов под натиск
Кабинетът "Гюров" носи имиджова щета за ПП-ДБ
Партията търси спасение от електорален срив и нови леви конкуренти
На предстоящите избори много повече са неизвестните, отколкото известните
Партиен проект на държавния глава Румен Радев може да обърне цялата игра
Две партии губят гласове
Отпадането на фактора "евро" направи възможно обединяването на силите срещу управлението
ГЕРБ и партньорите не искат предсрочен вот, защото рискуват да отворят терен за президентски проект
Президентът засилва конфронтацията, но не предлага алтернатива
От февруари насам те са в много трудна ситуация
Димитър Ганев е поредният от любимците на Сорос, дал под наем лицето и гласа си
Политическата криза в България няма да бъде решена, добави още политологът
Димитър Ганев свали картите на преговарящите партии
Димитър Ганев коментира събитията на 2024