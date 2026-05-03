Анализатори: Новият парламент размества пластовете, Радев печели позиции

52-о Народно събрание започна работа при безпрецедентно разпределение на силите, което ясно показва, че политическата сцена в България навлиза в нов етап. Разделението между бившите партньори от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ създава нова динамика, която дава предимство на „Прогресивна България“ и лидера на формацията Румен Радев. Новото мнозинство влиза в парламента със заявка за по-ясна политическа линия и по-голям контрол върху процесите.

Разделението в десницата отваря пространство

Според политолога Димитър Ганев разривът между ПП и ДБ не е изненада, а логичен завършек на натрупвано напрежение. „Индикации за подобен тип разделяне имахме от доста време. Напрежението там беше на много високо ниво“, коментира той пред бТВ.

По думите му решението за отделни парламентарни групи е било неизбежно и стратегически изчислено, като оттук нататък двете формации ще бъдат конкуренти за един и същи електорат. Тази конкуренция допълнително отслабва тяхната позиция и отваря поле за нови политически играчи.

Радев влиза подготвен в новата ситуация

Социологът Андрей Райчев подчерта, че поведението на Румен Радев е типично за дългосрочно мислещ политик. „Той се подготвя, подготвя, подготвя и после действа бързо“, заяви Райчев.

Тази стратегия позволява на новото управление да се възползва от разпадането на предишни съюзи и да консолидира влияние в ключов момент. В контекста на разединена опозиция, това дава сериозен политически аванс.

Идеологическият сблъсък - две различни визии

Разделението между ПП и ДБ има не само личностен, но и дълбок идеологически характер. „Това са две вселени“, обобщи Райчев, като посочи разликата между политика на по-високи доходи и активна държава от една страна, и рестрикции и бюджетна дисциплина от друга.

Този сблъсък прави съвместното им действие все по-трудно и засилва усещането за фрагментация в политическото пространство.

Борисов под натиск в новата реалност

На този фон поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов също беше поставено под лупа. Райчев го определи като „свръхимпровизатор“, който действа без предварителна подготовка. „Там няма подготовка, точно обратното“, заяви той.

Тази характеристика контрастира рязко с по-планирания подход на Радев и поставя под въпрос способността на ГЕРБ да реагира ефективно в новата политическа среда.

Нов баланс с ясни фаворити

Анализаторите са единодушни, че страната навлиза в период на конкуренция и пренареждане. Разделението в десницата, новата конфигурация в парламента и стратегическото позициониране на „Прогресивна България“ създават условия за по-стабилно управление, но и за засилена политическа битка.

В този контекст новото мнозинство получава шанс да наложи дневния ред, докато опонентите му тепърва ще трябва да доказват своята устойчивост.

