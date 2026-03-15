Каракачанов с разкритие. Влиза ли ВМРО в листите на Радев?

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов заяви, че партията му ще подкрепи формацията на президента Румен Радев „Прогресивна България“, но ръководството на ВМРО няма да участва в листите за предстоящите парламентарни избори. По думите му между двете политически сили не са водени преговори или договорки за участие във вота.

Подкрепа за Радев без участие в листите

„Много ясно го казах още преди две седмици – ние подкрепяме формацията на президента Радев, но не сме водили нито преговори, нито разговори, нито пазарлъци, както е характерно в България да се прави, за участие в листи“, заяви Каракачанов в интервю за бТВ. Той подчерта, че нито той, нито други представители на ръководството на ВМРО ще присъстват в листите на новата политическа формация.

„Когато подкрепяш друга партия и нямаш обща регистрация, не е редно лидерите на подкрепящата партия да бъдат в чужди листи. Това е въпрос на принцип“, обясни Каракачанов. Според него обаче е възможно на местно ниво представители на ВМРО да бъдат поканени да участват в кампанията.

„Там, където по места преценят, че хората, с които разполагаме, могат да им бъдат полезни, могат да ги поканят – било в листи, било в предизборни щабове, било като застъпници или наблюдатели“, добави той, като уточни, че към момента се обсъжда участие само в два или три избирателни района.

Остри критики към управлението

Бившият министър на отбраната категорично отрече да са водени политически договорки за бъдещи постове след изборите. По думите му подкрепата за формацията на Радев е продиктувана от недоволството на ВМРО от управлението през последните години.

„Ситуацията в страната е такава, че голяма част от хората търсят някаква промяна. Възниква въпросът – кого трябваше да подкрепим, ГЕРБ и ДПС или ПП и ДБ. Всички тези бяха част от сглобките, които ни управляваха последните пет години“, заяви Каракачанов.

Той отправи и остри критики към външната политика на страната, като според него България не защитава достатъчно националните си интереси. „България се очерта като най-беззъбата държава – не в Европейския съюз, а в света. Държава, която не си защитава интересите“, каза Каракачанов.

Бившият министър на отбраната критикува и решението за разполагане на самолети-цистерни на летище София. „Ако бях министър на отбраната, нямаше да разреша въобще да кацат в България, защото България няма работа в този конфликт“, заяви той.

