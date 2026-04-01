Анализатор: Нова власт изглежда далеч, политическата криза се задълбочава

Задачата за съставяне на редовно правителство остава изключително трудна и на този етап не се забелязва реално облекчение на политическата ситуация в страната. Това заяви пред Радио Фокус политическият анализатор Георги Харизанов, като подчерта, че кампанията и острото противопоставяне между основните политически сили допълнително усложняват процеса.

По думите му България продължава да се върти в цикъл на нестабилност, започнал още през 2021 г. Перспективата е този модел да се запази и в близко бъдеще.

Харизанов очерта картина на продължаваща политическа несигурност, в която редовните правителства се превръщат в изключение, а кратките мандати и предсрочните избори - в новото нормално. Според него партиите са твърде различни, за да изградят стабилно мнозинство, което да излъчи дългосрочно управление.

"За съжаление по-скоро изгледите са периодът на несигурност, на нестабилност на кратки мандати, на предсрочни избори, в които се намираме от 2021-ва насам, да продължи", подчерта той.

Анализаторът отбеляза, че в този контекст става все по-трудно да се постигне „монолитно, сериозно и стабилно мнозинство“, което да се превърне в работещо правителство с пълен мандат. "Ние като че ли забравихме времената, в които правителството имаше 4-годишен мандат. Свикнахме с този забързан ритъм", коментира той.

По думите му политическата криза вече има осезаемо отражение върху обществото. Част от гражданите се радикализират и озлобяват, докато други губят интерес и се отдръпват от политическия процес.

"Част от хората се радикализираха още повече и се озлобиха, което е много жалко. Друга част от тях вдигнаха ръце и загубиха интерес към политиката", заяви Харизанов.

Според него тази тенденция води до все по-ниска избирателна активност, което от своя страна поставя под въпрос представителността на избраните институции и допълнително ерозира доверието в тях.

