„България Може“ отговори на призива на Велизар Енчев към българските партии

В навечерието на предизборната кампания журналистът, дипломат и университетски преподавател Велизар Енчев постави чрез своя профил във Фейсбук 8 неотложни въпроса, които засягат не просто външната политика на България, а нейното бъдеще. Той призова всички политически партии, които ще се включат в надпреварата да им дадат недвусмислени отговори.

Партия „БЪЛГАРИЯ МОЖЕ“ беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса, поставени от г-н Енчев, които по същество представляват позиции, формулирани и защитавани от партията многократно през последните няколко години. Представяме на Вашето внимание тяхното съдържание.

1. Войната срещу Иран – кой е агресорът и кой е жертвата? Подкрепят ли българските партии военните удари на САЩ и Израел или ги осъждат?

“БЪЛГАРИЯ МОЖЕ” остро осъжда непредизвиканата агресия срещу Иран от страна на САЩ и Израел. Акт, чиито ужасяващи последствия виждаме и днес - рязко и силно поскъпване на енергоресурсите, висока инфлация за храните и стоките, прекъсване на веригата на доставки и затваряне на ключови търговски артерии, хаос в региона, мигрантски натиск и повишен риск за сигурността на гражданите в Европа и България в частност.

Съюзническите отношения изискват и ние да сме осведомени и попитани за мнението ни за подобни действия с оглед на изключително негативните ефекти, които тази война има върху икономиката и националната ни сигурност. В противен случай сме в положение на васали, които просто служат за военна база, склад или най-лошото - полесражение.

Тази война, както и предходните в Близкия изток, няма ясно дефинирана цел и не отговаря на въпроса: какво следва след “демократизирането” на една или друга държава.

България е нация на духа и трябва да обяви пълен неутралитет и неприемане на никаква военна техника за водене на войната срещу Иран.

Излязохме с такава позиция в първите дни на военните действия и вече организирахме два протеста с искане за оставка на безотговорния лакей, министърът на отбраната Атанас Запрянов. Човекът е вечен министър на отбраната и след като отдаде гражданското ни летище за военни самолети, самоволно отвори и въздушното пространство на България за чужди войски, с което на практика ни направи част от конфликта!

Нещо, срещу което партия “БЪЛГАРИЯ МОЖЕ” ще се бори с всички налични сили!

2. Войната в Украйна – кой е агресорът и каква трябва да е ролята на България в този конфликт?

България е духовна майка на Русия и Украйна и трябваше да бъде посредник и миротворец между тях, а не да взема страна с риск за националната си сигурност. Конфликтът в Украйна е тежка гражданска война, която започна с подкрепяния от Запада преврат в Киев от 2014г. Припомняме, че в Източната част на страната има рускоезично население, което след т. нар. Майдан се озова във война с правителството в Киев. Приближаването на НАТО до границите на Русия след падането на Берлинската стена е възприемано от Русия за заплаха за националната й сигурност и войната беше неизбежна, както ясно обясняваше и нашият лидер Кузман Илиев цели две години преди самото избухване на пълномащабния конфликт.

3. Еврото – трябваше ли да въведем еврото или да запазим лева? Ясно „за“ или „против“.

Влизането в еврото в най-ниската му точка и с огромните дългове, които имат държавите в него беше грешка. Обвързването с валутен борд към него, тоест лев, покрит и зависещ от еврото бе колониална валутна система, с която само на теория имахме валутен суверенитет. Всъщност бяхме валутна колония на ЕЦБ. От десетилетие основателите на “БЪЛГАРИЯ МОЖЕ”, защитават ЛЕВ, покрит със злато като единствена стабилна алтернатива и възможност за независима икономическа политика. В тази светлина за партията е от ключово значение час по-скоро да приберем златните резерви, които безродно бяха изпратени в Английската централна банка и за които плащаме тлъсти суми за съхранение. Все едно да си правите “хубава домашна ракия, но кранчето да е в съседа”, както биха казали в колоритния врачански край. Темата обаче е много сериозна и касае оцеляването на България във валутните кризи, които предстоят глобално.

Другата стратегическа цел за нас в вписването на хартиените пари в Конституцията ни по модела на Швейцария. В противен случай пристигащото 2027г. “пилотно дигитално евро”, а окончателно пред 2029г. означава пълен контрол над парите, свободата и движението но от Брюкселските бюрократи. Те вече унижиха и замразиха парите на Жак Бо - швейцарски анализатор, живеещ в Брюксел, - без съд и присъда. Просто извършваш проруска пропаганда, като цитирал съветници на Зеленски. Това чака и нас!

4. Енергийните санкции срещу Русия – подкрепят ли ги или смятат, че вредят на българската икономика?

Енергийните санкции срещу Русия да велика глупост, която доведе Европа да просешка тояга и тотална зависимост от Тръмп и конкуренцията в Азия. Тази безумна политиката трябва да спре веднага и санкциите да отпаднат.

5. Съветът за мир на Доналд Тръмп – трябва ли България да участва в тази частна структура или не?

Ако беше за мир, щеше да е добре. Ние виждаме само война и то необяснима. Никакво участие на България в инициативи с непрозрачни цели и държави и ръководители, които грубо погазват елементарни принципи на правото и диалога, незачитайки интересите на съюзници и партньори.

6. Американските самолети-цистерни на летище София – какво правят те на българска територия? За войната срещу Иран или за „учения“ на НАТО?

Самолети видимо за участие във войната и грубата лъжа от страна на “вечния министър на войната и брокер на “Райнметал” Запрянов”. Още един път - “оставка за Запрянов”. Срам и позор такива политически амеби да решават въпросите за сигурността на България в най-опасните времена в човешката история.

7. 90-милиардната помощ, която ЕС планира да предостави на Украйна и която Киев ще върне на страните-донори, ако Русия плати военни репарации - "за" или "против"?

Даването на заеми на Украйна, които ще бъдат върнати само с репарации от Русия, означава само едно - въвличане на задлъжняла и икономически немощта Европа с все по-бързи скокове във войната! Европа няма пари за пенсионерите и болните, плаща баснословни фактури за ток, бензин и газ, не може да подсигури спокойствие и мир по улиците си, губи конкурентоспособност с минути, но вместо да решава проблемите на хората, решава са влезе в самоубийствена война с ядрена и военна сила. Това е диагноза за политическия брюкселски антиелит и трябва да спре час по-скоро, за да не свърши в ямата на историята.

8. Да се строи ли АЕЦ "Белене" или двата реактора да се дадат на Украйна?

България вече е нетен вносител на ток! Тя има спешна нужда от нови ядрени мощности, а превръщането на документално готовия проект в Белене в “гьол” е престъпна безстопанственост. Ако искаме да оцелеем като икономика, трябва час по-скоро да изградим стабилна и реалистична енергийна стратегия и не просто да предпазим енергетиката ни от задаващия се фалит, но да изчистим грешките и да надградим с базови и предвидими мощности, което да обърне процеса на деиндустриализация, в който чуждите политически пионки ни вкараха последните десетилетия.

