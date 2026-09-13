„България Може“ отговори на призива на Велизар Енчев към българските партии
Партията беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса
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Партията беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса
Слабообразованите младежи да служат в Трудови войски, предлага независимият депутат Велизар Енчев. Тази 6-месечна казарма ще бъде задължителна само за...
За да предложиш подобно нещо, първо то трябва да мине на референдум и второ - за това нещо трябва да има пари. Къде е този финансов ресурс? Това попит...
Какво търси в интернет един депутат по време на работа? Отговорът на този въпрос дава снимката на независимия народен представител Велизар Енчев, коят...
Предлагам легализация на медицинската марихуана. Това ще облекчи живота на хиляди българи с тежки и болезнени болести. Това заяви вчера пред bTV незав...
Инициативен комитет организира среща на независимия депутат Велизар Енчев с негови симпатизанти в Благоевград. Председателят на Движение „Българска пр...
Независимият депутат Велизар Енчев внесе сигнал в Софийската градска прокуратура. В него той се обръща към градския прокурор Христо Динев като депутат...
Независимият депутат Велизар Енчев внесе сигнал в Софийската градска прокуратура. В него Енчев се обръща към градския прокурор Христо Динев като депут...
Общ ляв фронт за местните избори в Кюстендил. За това се обяви соцдепутатката Мая Манолова. И анонсира, че започва публични преговори с представителит...
Отцепникът от Патриотичния фронт Велизар Енчев в началото на април основа радикалното движение "Българска пролет". "Ние сме партия на Фейсбук. Рано е...
Независимият депутат Велизар Енчев алармира през профила си във Фейсбук, че избраникът на ГЕРБ от Габрово Цветомир Михов псува социалистката Мая Манол...
Ваканция на депутатите от 10 дни за Великден, да се намали. Проект за това внесе в НС лидерът на новосформираната партия „Българска пролет" Велизар...
Новородената "Българска пролет" и столетната БСП извадиха еднакви послания Уикендът се оказа благодатен за почитателите на леви шоута. В събота сред...
Независимият депутат Велизар Енчев учреди движение "Българска пролет" във Велико Търново. На учредителната сбирка в манастира "Св. Никола" в Арбанаси,...
Движение за радикална промяна ще бъде създадено в Арбанаси на 4 април. Това съобщи пред Нова тв независимия депутат Велизар Енчев. Националното движе...
Управляващото мнозинство отхвърли идеята за създаването на Обществен надзорен съвет от неправителствени и синдикални организации с право на еднократен...
Велизар Енчев прави българска СИРИЗА. Това съобщи самият депутат пред "Хоризонт". Отлъченият от Патриотите политик не мислел за собствена партия. Енче...
София. Депутатите изключиха независимия си колега Велизар Енчев от двете комисии, в които участваше - за взаимодействие с неправителствени организаци...
Енчев призова Слави Бинев да подаде оставка от поста на председател на комисията по култура и медии София. Независимият вече депутат Велизар Енчев за...
София. "Не мисля, че Велизар Енчев е честен човек", заяви Валери Симеонов, председател на ПГ на Патриотичния фронт, в телефонен разговор в ефира на "З...