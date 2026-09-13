„България Може“ отговори на призива на Велизар Енчев към българските партии
Партията беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса
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Партията беше първата, която прие поканата и излезе с конкретни отговори на всичките 8 въпроса
В някои от въпросите имаше и леки „подхлъзвания”, както ги нарече водещият Ники Кънчев
Ето как ще попълваме декларациите си догодина
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КС отклони голяма част от въпросите на Радев във връзка с върнатото искане за провеждане на референдум
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Цял ден министрите са на контрол в НС
Централната банка публикува разяснения за влизането на България в еврозоната
Централната банка излезе с разяснения за превалутирането
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Отказа да свика КСНС за трагедията с летците
Галин Цоков, Ивайло Иванов, Виолета Коритарова, Галя Кондева и Георги Тахов ще отговарят на депутатски въпроси
Призив от Асоциация Родители
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