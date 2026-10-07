ДПС поиска ясен отговор за дроновете: България трябва да назове виновния

Правителството разполага с достатъчно информация, за да посочи кой стои зад атаката срещу двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това заяви депутатът от ДПС Станислав Анастасов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. По думите му представителите на ДПС са получили достатъчно информация, за да си направят извод кой е отговорен за инцидента, но официалното му назоваване трябва да бъде направено от изпълнителната власт.

Без съгласие кой е агресорът

Според Анастасов една от темите, по които участниците в КСНС не са постигнали консенсус, е била оценката кой е агресорът и причинителят на войната.

„Темата, около която нямаше консенсус, е кой е агресорът в тази война и кой е причинителят в тази война. А той, мисля, че е пределно ясен“, заяви депутатът.

Той свърза този спор и с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море.

„Конкретно, дори и за случая с двата кораба, правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителят, но това трябва да бъде направено от тях“, каза Анастасов.

Твърдението му се разминава с публично заявената позиция на премиера Румен Радев, според когото към момента няма достатъчно материални доказателства, за да бъде установено категорично дали използваните дронове са руски или украински.

Българските граждани искат отговор

Анастасов настоя правителството да представи публично информацията, с която разполага за атаките.

„Българските граждани искат отговор. Отговорите са достатъчно ясни. На България й отива, като член на Европейския съюз и НАТО, да излезе и открито да посочи кой е причинил този инцидент с двата кораба“, заяви той.

Според депутата страната трябва да има ясна и недвусмислена позиция по случая, особено предвид членството си в ЕС и НАТО.

За нас отговорът стана ясен

Анастасов заяви още, че представителите на ДПС, участвали в заседанието на КСНС, са получили достатъчно информация, за да си направят заключение кой стои зад атаката.

Той обаче не назова конкретна държава и подчерта, че това трябва да бъде направено официално от правителството.

„Ние разбрахме кой е причинил този инцидент и правителството много добре знае, че трябва да излезе и да го каже“, заяви депутатът.

Анастасов обвърза позицията си и с външнополитическия курс на България.

„От ДПС никога няма да позволим България да се отклони от курса си на член на Европейския съюз и НАТО“, допълни той.