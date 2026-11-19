Без особен ентусиазъм преминава поредният работен ден на народните представители. Ала дебатите по промените в Закона за регионалното развитие предизвикаха реакции и коментари на малкото останали в пленарна зала.

Искра Михайлова от ДПС попита дали вносителите на законопроекта имат идея как системата за регионално развитие може да работи по нови модели.

Същите, по думите й, напълно отсъствали от новия законопроект.

"Къде отиде всичко за децентрализацията? За това, че гражданите избират пряко районни кметове на съответните градове? Ех, тази държава! Да работеше толкова добре. Ама не. Така че оттук нататък предстои изключително много работа", отбеляза тя.

"В този вид законопроектът е... някой би казал демоде, някой би казал - опасен за децентрализацията, а някой би казал, в случая аз - този законопроект няма нищо общо с регионалното развитие. Защото той зачерква принципите за регионалното развитие. Мислете, дами и господа - от този закон зависи как Българя ще преговаря подкрепата от ЕС за бъдещия планов период. От този законопроект зависи как ще функционира регионалната общност и регионалното развитие в България. И от този бъдещ закон ще зависи до каква степен ние ще се възползваме от инвестициите и подкрепата на ЕС", заяви още Искра Михайлова.