Летище Горна Оряховица направи още една голяма крачка към завръщането си на картата на гражданската авиация. На аеропорта пристигна нова рентгенова апаратура от последно поколение, с която ще бъдат проверявани пътниците и техният багаж. Оборудването е едно от задължителните условия за възстановяване на гражданските полети и покриване на европейските изисквания за авиационна сигурност.

Новата техника беше посрещната на място от кмета на Горна Оряховица Петя Иванова, бившия кмет Николай Рашков и Антони Търницов, представител на управителния съвет на дружеството концесионер. Доставката е важен етап от подготовката, но не означава, че пътническите полети започват незабавно. Предстоят още технически и административни процедури.

Новата техника отваря пътя към полетите

Рентгеновите системи са предназначени за проверка на пътници и багаж и трябва да осигурят необходимото ниво на сигурност при обслужването на граждански полети. След доставката оборудването трябва да бъде инсталирано и калибрирано, за да може да бъде въведено в експлоатация.

Това е едната от двете основни предпоставки за възстановяване на дейността. Другата е наличието на подготвен и сертифициран персонал, който да обслужва пътниците и да изпълнява всички процедури по сигурността.

Служителите са наети след подбор, проведен по-рано тази година. През последните месеци те са преминали необходимите обучения, които вече са във финалната си фаза. След калибрирането на рентгеновите системи екипите ще приключат подготовката си.

Очакванията са до края на декември персоналът да бъде готов за сертифициране от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Януари е ключовият месец

Паралелно с техническата подготовка започват и административните действия за премахване на действащите дерогационни ограничения, които в момента не позволяват на летището да обслужва граждански полети.

От концесионера очакват процедурата да приключи през януари 2027 г. Ако необходимите изисквания бъдат изпълнени и ограниченията отпаднат, аеропортът ще може да пристъпи към възстановяване на търговската си дейност.

Така след години на прекъсване Горна Оряховица се приближава до възможността отново да посреща пътници и товари. Конкретна дата за първия редовен пътнически полет обаче все още не е обявена.

Летище с вековна история

Горна Оряховица има особено място в историята на българската авиация. Още по време на Първата световна война германското военно командване изгражда в землището на града аеродрум за нуждите на своята авиация. През следващите години там се провеждат демонстративни и товарни полети.

На 29 март 1925 г. официално е открито и осветено Аеропристанище Горна Оряховица. Днес то е едно от петте летища в България с международен статут.

Развитието му е тясно свързано с географското положение на града. Горна Оряховица е важен транспортен възел в Северна България, а близостта до Велико Търново, Лясковец и железопътната инфраструктура създава възможности за обслужване на широк регион.

Историята на града също е белязана от транспорта. През 1899 г. е открита железопътната гара Горна Оряховица - Калтинец като част от линията София - Варна, превърнала се в една от основните артерии на страната. По-късно летището допълва тази транспортна свързаност и отваря нови перспективи за икономиката.

Шанс за ново развитие на целия регион

Възстановяването на гражданските полети е сред приоритетите на общинската администрация и на концесионера. Действащото летище може да даде нов импулс на бизнеса, туризма и логистиката в района, като улесни връзките на Северна България с други европейски дестинации.

Значението му не се изчерпва само с пътническите превози. Възможността за обслужване на товарни полети може да привлече нови компании и да създаде допълнителни условия за развитие на индустрията и търговията.

Предстои обаче най-важната проверка - дали всички технически, кадрови и административни изисквания ще бъдат изпълнени в обявените срокове. Ако това се случи, Горна Оряховица може да посрещне първите си пътници след дългото прекъсване още през следващата година.