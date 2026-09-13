Китай строи пътища и жп линии за $725 млрд.
В близките 3 г. Китай планира за инвестира 4,7 трилиона юана (към 725 млрд. долара) в проекти за строителството на транспортна инфраструктура. Това съ...
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В близките 3 г. Китай планира за инвестира 4,7 трилиона юана (към 725 млрд. долара) в проекти за строителството на транспортна инфраструктура. Това съ...
Изграждане на транспортна инфраструктура такава, каквато има в Западна Европа, трябва да бъде цел за държавите на Балканския полуостров. Това съобщи п...
Държавата да преразгледа транспортната си стратегия, настоява бизнесът. Това стана ясно на заседание на Българския форум за транспортна инфраструктура...
Български форум за транспортна инфраструктура учредиха вчера експерти и изявени специалисти в пътното и железопътното дело. Целта на новото сдружение...