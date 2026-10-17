Наш град направи революция с кадастъра. Най-чаканата промяна

Велико Търново направи крачка, която променя начина, по който граждани, инвеститори и архитекти гледат на града. Старопрестолната столица вече има интерактивна дигитална карта, която събира на едно място огромен масив от устройствена информация - от кадастрални карти и регулация до културно наследство, пътища, инфраструктура и защитени територии.

За първи път устройствената информация на общината е достъпна в подобен интегриран вид за всеки, който има нужда от нея. Платформата е базирана на географска информационна система и може да се използва през сайта на Община Велико Търново, в секцията „Е-Община“, както и директно онлайн.

Това означава, че картата на Велико Търново вече не е просто изображение. Тя се превръща в своеобразен дигитален „рентген“ на града.

От кадастъра до културното наследство – всичко върху един екран

Новата система позволява върху една карта да бъдат наслагвани различни информационни слоеве. Така например може да се види конкретен имот, устройствената зона, в която попада, съществуващата транспортна и техническа инфраструктура около него, както и наличието на ограничения, свързани с природни или културни ценности.

Сред интегрираните данни са планове за регулация, кадастрални карти, обекти на културното наследство, транспортна мрежа, техническа и комунална инфраструктура, природни и нарушени територии и защитени зони от „Натура 2000“. Особеното е, че различните информационни пластове могат да се включват и изключват и да се наслагват един върху друг.

Така информация, която досега изискваше търсене в различни документи, планове и административни справки, може да бъде разглеждана в обща пространствена среда.

Това е особено важно за град като Велико Търново, където развитието на новите квартали, транспортът, зелените пространства и инвестиционните намерения неизбежно се срещат с огромното културно-историческо наследство на старата столица.

Един имот вече може да разкаже цялата си история

Една от най-практичните функции на платформата е търсенето. Потребителят може да направи справка по адрес, кадастрален идентификатор или номер на урегулиран поземлен имот.

След избиране на конкретен обект системата показва наличните за него атрибутивни данни. Могат да се проверяват устройствени зони и различни инфраструктурни характеристики, а картата позволява и измерване на разстояния и площи.

Има възможност за промяна на прозрачността на отделните слоеве, смяна на базовата карта, включително със сателитни изображения, както и добавяне на собствени бележки върху картата.

При необходимост конкретната локация може да бъде разгледана и чрез Google Street Map, а картата може да бъде принтирана за използване при подготовката на проектни материали. Системата работи и на мобилни устройства.

С други думи – справката за един терен вече може да започне не с папка документи, а с няколко клика.

Голямата промяна е за инвеститорите

За бизнеса подобна система има потенциал да спести време още преди да бъде направена първата крачка към инвестиционен проект.

Инвеститор, който разглежда даден терен, може предварително да получи пространствена представа за неговото положение и устройствен контекст. Архитектът може да съпостави различни данни, а проектантът да види как теренът се вписва в транспортната и техническата инфраструктура.

Това не означава, че интерактивната карта заменя официалните процедури и документи. Но тя може да превърне предварителното проучване от бавно търсене на информация в много по-бърз процес.

А това е особено ценно при инвестиции, при които още на първия етап трябва да се разбере какво може и какво не може да бъде реализирано на определено място.

Общината също очаква системата да подобри ежедневната работа на експертите, да ускори обработката на данни и да намали необходимостта от рутинни справки.

Велико Търново вече има дигитална карта на своето бъдеще

Общият устройствен план на община Велико Търново не е нов документ. Той е одобрен с решение на Великотърновския общински съвет от 31 януари 2013 г. Основната му задача е да даде дългосрочната пространствена рамка за развитието на общината, съобразена с природните, културно-историческите и туристическите й ресурси.

Оттогава устройственото планиране продължава да се променя. В общинския портал се публикуват както внесени, така и одобрени проекти за подробни устройствени планове, включително и през 2026 г. Само през последните месеци са публикувани процедури за различни имоти и територии във Велико Търново и околните села.

Именно на този фон новата ГИС платформа придобива по-голямо значение. Тя не е просто дигитално копие на старите планове, а инструмент, който позволява информацията да бъде разглеждана пространствено и в движение.

Градът буквално може да бъде „прочетен“ върху картата.

След имотите идват училищата, културата и спортът

И това може да бъде само началото. От общината посочват, че платформата е разработена така, че да позволява добавяне на нови модули.

Сред възможните бъдещи направления са образованието, културата, младежките дейности и спортът. Една от идеите е да бъдат създадени интерактивни карти на районите на детските градини и училищата. Така родителите биха могли много по-лесно да се ориентират към кое учебно заведение е даден адрес и как е разпределена територията.

Това вече превръща ГИС платформата от инструмент за градоустройство в основа на по-голяма дигитална карта на общината.

В перспектива върху нея могат да се срещнат не само имотът и улицата, а целият градски живот – училището, детската градина, спортната площадка, културният обект, транспортът, зелените пространства и инфраструктурата.

Градът излиза от папките

Най-голямата промяна всъщност е проста – устройствената информация излиза от папките и кабинетите и влиза в телефона и компютъра на гражданина.

За Велико Търново това има особено значение. Това е град, в който всяка нова улица, сграда или инвестиция трябва да съжителства с пластове история, които са част от националното наследство.

Затова бъдещето му не може да се планира само върху хартия. То трябва да се вижда.

А с новата интерактивна карта Велико Търново вече има инструмент, с който може да покаже не само как изглежда градът днес, но и как различните части от неговата територия са свързани – и накъде могат да се развиват утре.