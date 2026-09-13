Доста по-ниска трябвало да е сградата „Златен век“
Но това е съгласно общия устройствен план на София от 2007 г.
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Но това е съгласно общия устройствен план на София от 2007 г.
Изготвянето на нови общи устройствени планове е необходимо за извършване на промяна в предназначението на извън урбанизирани територии, което би привл...
Наследеното от предходното общинско управление на Петрич задание за Общ устройствен план не е било одобрено за съгласуване от институциите по компетен...
София. Грешките в проекта на Лиляна Павлова за опазване на парк Странджа са поправени, но въпреки това той няма да бъде приет от парламента. Преди дни...
По този начин общината ще реши проблемите с хаотичното застрояване на курорта
Благоевград. С нарочна декларация вчера 16 граждански и бизнес организации настояха община Благоевград да организира за втори път „Обществено обсъждан...