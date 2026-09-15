4 неща в дома, които носят беди според Ванга

Десетилетия след смъртта ѝ, пророчествата и съветите на Ванга продължават да интригуват обществеността. Освен големите световни събития, петричката гадателка е обръщала специално внимание на домашното пространство, определяйки го като наше енергийно убежище. Според нея битовите неизправности не са просто технически дефекти, а знак за натрупана негативна енергия, която може да привлече безпаричие и болести.

Езотериците подкрепят вижданията ѝ и посочват четири конкретни неща, които изискват незабавен ремонт.

Спрели часовници

Всяка неизправност в стенен или настолен часовник блокира жизнената енергия. Спрелите стрелки замразяват личния напредък и привличат внезапни неуспехи.

Често изгарящи крушки

Ако осветлението на определено място постоянно дефектира, това е сигнал за натрупан гняв и скрити конфликти между членовете на семейството. Друга причина може да бъде чужда завист и злоба от близък човек.

Повредени врати и ключалки

Вратата е основната защитна бариера на дома. Скърцащите панти „изцеждат“ благоденствието. Ако вратата не се затваря добре, значи следвате грешна посока в живота, а счупената ключалка предупреждава за недоброжелатели в обкръжението ви.

Течащи чешми и запушени канали

Водата символизира потока на живота. Капещият кран води до „изтичане“ на личната сила, което причинява хронична умора, раздразнителност и здравословни проблеми. Често запушващата се канализация пък показва наличието на скрит враг, с когото е добре да прекъснете контакт.