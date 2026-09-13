20 абсурдно скъпи златни предмета. Има и тоалетна хартия
Когато благородният метал излезе от бижутерската кутия, въображението няма граници
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Когато благородният метал излезе от бижутерската кутия, въображението няма граници
Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
Специалисти очертават границата между ефективност и опасност
Предстои обсъждането им сред учители, отраслови партньори, регионални управления на образованието до края на февруари 2026 г.
Предметът "Добродетели и религии" няма да бъде въведен през следващата учебна година
Горещините могат да да ги направят опасни за здравето
Няма да увеличаваме учебното съдържание, каза още той
Енергията на парите и късмета е доста капризна и трябва да третираме спечелените средства с уважение
Ако целенасочено почиствате, пренареждате или подреждате, вие си осигурявате успех
Министърът посочи, че промяната е наложителна
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Изключително ценни са
Първите резултати бяха представени пред образователния министър
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Те са в състояние да привлекат благосъстоянието и да отблъснат негативизма
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И тази година най-много ученици са пожелали английския език