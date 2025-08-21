Важна новина за учениците. Засяга десетки училища

В 167 училища в България ремонтите ще продължат и след първия учебен ден на 15 септември.

Това стана ясно от интервю на заместник-министъра на образованието Емилия Лазарова за бТВ.

Във всички училища в България новата учебна година ще бъде открита нормално, въпреки продължаващите ремонти, каза обаче тя, тъй като става дума за разширяване или дострояване на средата.

В 700 училища пък се довършват STEM центровете.

За две години 30 училища са минали на едносменен режим. Още 44 се очакват да го направят до 2027 година, каза още Лазарова.

Новите директори на училища са 250.

Има обаче много училища, за които нямаше изобщо кандидати (82), а за още кандидатите не се представиха добре, така че там засега ще ръководят временно изпълняващи длъжността. Отговорностите към директорите са много големи, очакванията към тях също, коментира заместник-министърът.

Предметът "Добродетели и религии" няма да бъде въведен през следващата учебна година.

Той е част от промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които са приети на първо четене, но предстоят дебати преди второто гласуване. Подготвените учители да преподават в момента са 1100. От септември още учители ще придобият допълнителна квалификация, за да могат да обучават.

