Класни стаи в София затворени, столова стана учебна стая

Повече от два месеца ученици от трети и четвърти клас в столичното 93 СУ „Александър Теодоров-Балан“ провеждат занятията си в училищната столова, съобщава бТВ. Причината са сериозни пукнатини по фасадата на едно от крилата на сградата, появили се в близост до строителството на метрото. Още през есента е станало ясно, че засегнатото крило не може да бъде използвано, а пет класни стаи са затворени.

По думите на родители ръководството на училището е направило опит да реорганизира учебния процес и да осигури алтернативни помещения. Въпреки това част от децата са преместени в столовата, където временно се провеждат часовете. До момента там са учили два от четвъртите класове, а от началото на втория срок е въведена ротация - третите класове заемат мястото им, а четвъртокласниците се връщат в стандартни стаи.

Родителски въпроси и позицията на институциите

Родителите настояват за ясна информация както за краткосрочните мерки, така и за дългосрочните планове. Те искат конкретика за продължителността на ротацията, както и достъп до документите от извършените огледи и експертните становища.

Директорът Евдокия Георгиева заяви, че всички налични помещения в основната сграда вече са използвани и обучението в столовата е било единственият възможен вариант, за да не се прекъсва присъственият учебен процес. Зам.-кметът по образование Десислава Желязкова посочи, че Столичната община и Регионалното управление на образованието следят случая и определят мярката като временна, но необходима.

Какво показва експертизата и какво предстои

Конструктивният доклад от декември отчита, че пукнатините са резултат от комплексни фактори - слаба почва и извършено отводняване, като има връзка и със строителните дейности по метрото. Като краткосрочно решение общината планира поставянето на модулни класни стаи в двора на училището. Те ще бъдат сглобяеми конструкции с отопление, климатизация, интерактивни дъски и ново оборудване, като се очаква да бъдат инсталирани до края на месеца.

Окончателното решение за проблемното крило все още не е взето. Обсъждат се варианти за укрепване и надстрояване с още два етажа или за пълно събаряне и изграждане на нова сграда, която да увеличи капацитета на училището. В момента в 93 СУ учат близо 900 деца, а желаещите да се запишат са над 1000, което допълнително изостря въпроса с недостига на пространства.

