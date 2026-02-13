Инженерите и архитектите на бъдещето избират УАСГ

Предлагаме не просто диплома, а професия с мисия

На 3 и на 6 април 2026 г. ще се проведат традиционните Дни на Отворените врати в Университета по архитектура, строителство и геодезия. В тях младите кандидати за студенти ще имат достатъчно време и възможност да разгледат къде ще учат избраната специалност. На място ще могат да се запознаят и с преподаватели и настоящи възпитаници. И ще могат да разберат защо УАСГ предлага не просто диплома, а професия с мисия. Архитектурата, строителството и геодезията оформят средата, в която живеем. Това не е рекламен слоган. Това е просто факт. Всяка сграда, всеки мост, всеки парк, всяка улица е резултат от работата на такива специалисти.

Специалностите осигуряват на своите възпитаници сигурно бъдеще, защото университетът обучава в стратегически важни области на икономиката и обществото с реално и нарастващо търсене на кадри. Докато в други сфери има пренасищане, гладът за инженери е огромен. Геодезията набира популярност с развитието на дигиталното картографиране, GNSS технологиите, 3D моделирането, които са много важни при изграждането на „умните“ градове. Преди десет години това беше нишова специалност за малцина. Специалности като „Водоснабдяване и канализация“, „Транспортно строителство“ и „Хидростроителство“ са от критично значение за инфраструктурата, устойчивото развитие и сигурността на страната.

„Хидростроителство“-то е защитена специалност, в която студентите са освободена от такси, а УАСГ е единственият университет в България, който подготвя специалисти в тази област. "Урбанизъм" и "Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране" пък са много желани заради “Зелената сделка” и нуждата от устойчиви градски пространства. София се претопля лятото не защото няма климатици, а защото няма достатъчно зелени площи и правилно планиране. Заедно с Инженерна екология и Управление в строителството, университетът подготвя специалисти с професии, формиращи по-добра и по- зелена среда.

Обучението в УАСГ не остава затворено в аудиториите, а силно ориентирано към практиката. Задължителният преддипломен стаж, партньорствата с над 300 компании от строителния, инфраструктурния и проектантския сектор и създаденият Съвет на бизнеса към университета гарантират, че студентите излизат от университета с реален опит. Връзката между академичната среда и практиката се засилва чрез участие на експерти в учебния процес, съвместни проекти, стажантски програми и актуализация на учебните планове спрямо нуждите на пазара на труда. През цялата академична година в УАСГ се провеждат кариерни форуми, фирмени презентации, специализирани лекции, изложби и конкурси. Те дават възможност на студентите да се срещнат директно с работодатели, да влязат в реални екипи, да работят по реални обекти, получават реални препоръки.

Сред най-големите предимства на УАСГ е международното признаване на дипломите. Университетът е признат от ENGINEERS EUROPE (Европейската асоциация на строителните инженери), което дава възможност на завършилите инженери да получат престижната титла EUR ING (European Engineer) – символ на висока професионална компетентност и европейски стандарти. Още по-значимо е международното признание за архитектите. Специалност „Архитектура“ в УАСГ е акредитирана от Кралския институт на британските архитекти (RIBA) – едно от най-престижните професионални отличия в света.

Това улеснява реализацията на завършилите във Великобритания и другите държави без необходимост от допълнителни академични приравнявания.

Завършилите УАСГ се реализират успешно както в България, така и в страни от ЕС и по света, участвайки в мащабни инфраструктурни, транспортни и градоустройствени проекти. Завършилите УАСГ работят успешно в Германия, Австрия, Скандинавия, Великобритания, ОАЕ и са част от мащабни проекти – от инфраструктура до небостъргачи. Университетът е и част от международния алианс BAUHAUS4EU, който обединява 10 европейски университета от България, Германия, Швеция, Франция, Италия, Португалия, Гърция, Албания и Полша. Целта е създаването на общ европейски кампус с възможности за академична мобилност, съвместно обучение, споделени ресурси и иновативни образователни програми. Европа не е “някъде другаде”. Тя е част от учебната програма. УАСГ традиционно заема първото място в Националната рейтингова система на Министерството на образованието и науката в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Класирането се базира на реални, публични и обективно измерими показатели – реализацията и доходите на завършилите, връзката с пазара на труда, качеството на обучението, научната дейност и международната активност. С други думи – университетът се оценява не по имидж, а по успеха на своите възпитаници.

През 2027 г. УАСГ навършва 85 години, в които съчетава утвърдена традиция с иновации – от BIM технологии и дигитално проектиране до устойчиво строителство и интелигентни инфраструктурни системи. Университетът не просто следва тенденциите, а подготвя кадри за предизвикателствата на бъдещето. Преподавателите не са само академици. Те са практикуващи архитекти и инженери, които довчера са били на обект, а днес обясняват проблема в аудиторията. Теорията не е отделена от практиката – тя излиза от нея.

