Последен шанс за предварителен изпит в УНСС
Математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност
Следете всички новини, анализи и коментари за Специалности. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност
Секторът предлага добра реализация, конкурентно възнаграждение и устойчивост спрямо AI
Инициативата има за цел да подпомогне учениците при избора на бъдеща образователна и професионална посока
Стимулираме нови поколения творци в областите на резбата, керамиката, художествената обработка на метал, текстила, иконописта и църковния стенопис
Създай кариера с възможности без граници!
Ние не просто подготвяме специалисти за днешния ден, а формираме хора с визия за утрешния
Ключови предимства при приема за 46 специалности
Обучението ни е силно ориентирано към практиката
Утвърждаваме се като стратегически избор на младите хора
Ето специалностите, които носят най-много пари
СУ "Св. Климент Охридски" е с най-много първи места в рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г.
Медицинското висше образование е най-скъпото, едно от най-търсените
Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София е водещото висше учебно заведение в България в своето направление. Вече 15...
Обръщение на проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийски университет - Стара Загора
Богата кандидатстудентска кампания организира тази година Университетът по хранителни технологии в Пловдив. Четири предварителни изпита по мате...
Близо пет десетилетия Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград е притегателен образователен, научноизследователски и академичен це...
Инвестираме в модерни лаборатории и дигитализирано обучение
Все повече млади хора имат интерес към преподаването
Лидерите създават успешно връзката с бизнеса
МОН отпуска две нови стипендии за студенти