Избери бъдещето си с Лесотехническия университет

С дългогодишни традиции, от 1925 г., Лесотехническият университет (ЛТУ) е водещ в България, съчетаващ иновации и опит в подготовката на специалисти с международно признание.

Нашите предимства:

· Лидер в обучението по горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн, ландшафтна архитектура и планинско земеделие.

· Богат избор от специалности - екология и опазване на околната среда, ветеринарна медицина, агрономство, алтернативен туризъм и много други.

· Възможност за придобиване на образователни степени - бакалавър, магистър и доктор.

· Най-добрите и за пример сме в съвместното обучение с практиката и бизнеса (т. нар. дуално обучение).

Практическо обучение в реална среда:

· Учебно-опитни горски стопанства в с. Юндола и с. Бързия.

· Университетска ветеринарна болница и съвременен компютърен център.

· Спортни бази в Студентски град и гр. Несебър.

Гарантирана професионална реализация благодарение на висококвалифициран преподавателски състав и силни връзки с бизнеса.

Започни своето приключение в ЛТУ! Тук ще намериш не само образование, но и призвание за цял живот.

За информация относно условията за кандидатстване посетете интернет страницата на ЛТУ: www.ltu.bg – Прием или се обадете на телефони: 02/ 8688632 и 0888705894, за кандидатстудентски курсове – 0882602009.

График за провеждане на предварителните изпити в ЛТУ за учебната 2026/2027 година Приемане на заявления за явяване на предварителни изпити: За предварителния изпит по Биология За предварителния изпит по Рисуване от 23.03.2026 г. до 02.04.2026 г. до 15.04.2026 г. Предварителен изпит по Биология 04.04.2026 г. (събота) 11:00 часа Предварителен изпит по Рисуване 18.04.2026 г. (събота) 10:00 часа Обявяване на резултатите от предварителните изпити: от предварителния изпит по Биология от предварителния изпит по Рисуване 09.04.2026 г. 22.04.2026 г. Прием за специалност „Ветеринарна медицина“ на английски език Приемане на заявления за явяване на предварителен изпит по Биология на английски език от 06.04.2026 г. до 25.05.2026 г. Предварителен изпит по Биология на английски език (онлайн) 02.06.2026 г. (вторник) 12:00 часа Обявяване на резултатите от предварителния изпит 03.06.2026 г.

Вратите на Лесотехническия университет са широко отворени за теб!

