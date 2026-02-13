Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”: Вървим напред с ново мислене и технологии

Възприемам изкуствения интелект като поредния инструмент в ръката на човека, казва ректорът на МГУ “Св. Иван Рилски” проф. д-р инж. Ивайло Копрев

– Проф. Копрев, когато говорим за професиите на бъдещето, кои специалности, според Вас, ще бъдат най-търсени и най-добре платени в следващите десетилетия?

– Ако погледнем глобалните процеси в икономиката и индустрията, ясно се вижда, че фокусът все по-силно се измества към критичните и стратегическите суровини. Това автоматично поставя на преден план професии като геолога проучвател, минния инженер, инженера по обогатяване и рециклиране на суровини, еколога – професии, които традиционно се развиват в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ).

Европа вече осъзнава, че зависимостта от външни доставки не е устойчив модел. Това означава в сравнително кратки срокове да се предприемат конкретни действия – да се активизира търсенето и проучването на собствени ресурси, да се откриват нови находища и най-вече да се разработват съвременни технологии за тяхното ефективно извличане. Голяма част от тези суровини се срещат в ниски концентрации, разпръснати върху големи площи или на значителна дълбочина. Това изисква висококвалифицирани специалисти и решения, които да бъдат едновременно технологично възможни, икономически оправдани и екологично отговорни.

Истинското предизвикателство днес не е просто добивът, а начинът, по който той се осъществява. След грешките от ХХ век, когато индустрията често оставяше значителен отпечатък върху природата, днес сме длъжни да вървим напред с ново мислене и нови технологии. Именно тук ролята на университета е ключова – като място, където се подготвят кадрите за професиите на бъдещето.

– Как университетът гарантира, че образованието не остава само теория, а води до реална професионална реализация?

– Ние не разкриваме нови специалности просто за да следваме моментни тенденции. Подхождаме внимателно и стратегически. Най-новата ни специалност – „Инженер по взривна техника и технология и производство на взривни материали“, е в синхрон с динамиката на съвременната среда и с планираните дългосрочни инвестиции в ключови индустриални сектори, изискващи високо ниво на инженерна експертиза.

Паралелно с това работим целенасочено в посока студентите възможно най-рано да попаднат в реална работна среда. Един от успешните ни модели са т.нар. „златни стажове“ – един ден седмично нашите студенти работят в компании още от началото на своето обучение. Така те не само усвояват теорията, но и я прилагат на практика, виждат реалното ѝ приложение и изграждат професионални навици още по време на следването си.

– Каква е Вашата позиция за ролята на изкуствения интелект в образованието и професиите?

– Аз възприемам изкуствения интелект като поредния инструмент в ръката на човека – както навремето са били калкулаторът или компютърът. Той може да направи работата ни по-бърза и по-ефективна, но не може да замени мислещия човек.

Най-важното умение, което младите хора трябва да развият, е способността да мислят и да задават правилните въпроси. Ако не зададеш правилния въпрос, ще получиш отговор, който няма да ти бъде полезен. Това важи с пълна сила и за работата с изкуствен интелект. Затова образователната система трябва да се фокусира не просто върху технологии, а върху нов тип комуникационни и аналитични умения – още от средното, а и във висшето образование.

– Какво бихте казали на младите хора, които се колебаят дали да учат в България или в чужбина?

– Да учиш в България има много сериозни предимства. На първо място – ти си в собствената си страна, в позната среда и с ясна подкрепа. В същото време учебните планове и програмите в Минно-геоложкия университет са напълно съпоставими с тези във водещите европейски университети както по съдържание, така и по академични изисквания. Заедно с Фрайбергската минна академия (Германия) и Минния университет в Леобен (Австрия), сме част от Алианса на минните университети. В рамките на това партньорство развиваме съвместни образователни формати, включително магистърски програми, при които студентите могат да се обучават в повече от един университет, да натрупат международен академичен и практически опит и да получат диплома с висока европейска стойност.

Тези програми са изградени така, че обучението в различните университети да се допълва, а не да се дублира. Студентът преминава през различни образователни и научни школи, запознава се с различни подходи на преподаване и изследване, като в крайна сметка получава знания, които са конкурентни на глобалния пазар на труда.

Паралелно с това университетът активно работи и по програмата „Еразъм+“, която дава възможност на студентите, желаещи да учат в чужбина, да прекарат един или повече семестри в европейски университети, без да губят учебно време и без риск за признаването на положените изпити. Имаме и двустранни партньорства със страни извън Европейския съюз, включително с университети в Казахстан, където обменът на студенти е напълно равнопоставен и академично признат. Всичко това дава на младите хора възможност да получат стабилна образователна основа в България, съчетана с реален международен опит. Така те не са изправени пред избора „или тук, или в чужбина“, а могат да изградят своя път така, че да използват предимствата и на двете.

– Колко важна е средата, в която студентите учат и живеят?

– Университетът е много повече от място за лекции. Той е общност, в която се изграждат не само знания, но и ценности. МГУ има силен дух – на взаимопомощ, колегиалност и принадлежност, който се предава от поколение на поколение. Разбира се, за да се развива този дух пълноценно, са необходими и подходящи условия – модерна материална база, добре оборудвани лаборатории, библиотеки, спортни съоръжения. Средата има пряко влияние върху това как мисли и как се развива човек. Когато условията са добри, студентът може да се съсредоточи върху знанието, да бъде креативен и да надгражда наученото. В този смисъл устойчивото развитие на университетската среда е резултат от общи усилия – на академичната общност, на бизнеса и на държавата. Когато има последователна подкрепа и дългосрочна визия за висшето образование, инвестициите в материалната база се превръщат пряко в инвестиции в качеството на обучението и в бъдещето на младите хора.

– Какво прави професиите в минерално-суровинната индустрия толкова устойчиви?

– Това са професии, които дават нещо все по-ценно в съвременния свят – дългосрочна сигурност и предвидимост. Минерално-суровинната индустрия работи с хоризонт от 30 и повече години напред. Всяка една минна компания има ясна визия за развитие за десетилетия, което дава на хората в нея увереност как ще се развива професионалният им път в дългосрочен план. Тази дългосрочност носи финансова стабилност, спокойствие и възможност човек да планира бъдещето си – не само в професионален, но и в личен аспект. За разлика от много други сфери, където пазарът е силно колеблив, тук има яснота, устойчивост и последователност.

В същото време говорим за дейност с изключително висока обществена значимост. Минерално-суровинната индустрия е в основата на почти всяка модерна технология и на всяка икономика. Когато към финансовата сигурност се добави и усещането, че работиш в сектор, който е стратегически важен за развитието на обществото и държавата, тогава вече говорим за професии, които наистина съчетават доход, смисъл и спокойствие за развитие.

– Минно-геоложкият университет е дал на България и света редица успешни лидери. Каква е ролята на университета в това?

– Университетът не просто дава знания. Той изгражда ценности, отношение към професията и начин на мислене. Сред възпитаниците на МГУ има немалко успешни лидери, но мога да посоча поне двама, които днес са истински визионери в развитието на минерално-суровинната индустрия – проф. д-р инж. Илия Гърков и д-р инж. Иван Вутов. И двамата са минни инженери, и двамата са се образовали в нашия университет и днес ръководят компании, които са структуроопределящи не само за България, но и за Европа и света. Всеки от тях има различен управленски стил, но резултатите са сходни – иновативни, устойчиви и икономически успешни компании. В крайна сметка именно това е ролята на университета – не просто да подготвя специалисти за днешния ден, а да формира хора с визия за утрешния. Когато образованието дава стабилни знания, ценности и дългосрочно мислене, резултатът са лидери, които умеят да вземат отговорни решения, да развиват устойчиви компании и да работят в полза както на икономиката, така и на обществото. Това е и посоката, в която Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ продължава да се развива – с поглед напред и с ясното съзнание за своята отговорност към бъдещето.

