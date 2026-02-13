Югозападен университет „Неофит Рилски“: Инвестирайте в бъдещето!

Пет десетилетия Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград е притегателен образователен, научноизследователски и академичен център за развитие на съвременни методи на преподаване, иновативни технологии и тяхното ефективно приложение във висшето образование.

Университетът е предпочитан от кандидат-студентите – както от завършващите зрелостници, така и от вече успешно реализираните в публичния и частния сектор кадри, което е реално приложение на концепцията за учене през целия живот. Понастоящем в него се обучават над 7000 студенти, от които повече от 500 са чуждестранни – представители на над 10 държави от различни региони на света.

Югозападният университет е висшето училище в Република България, което предлага обучение в най-голям брой професионални направления и образователни програми, включващи 84 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 137 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. В университета са акредитирани 12 нови магистърски програми, част от които са: „Регионален мениджмънт и градска икономика“, „Аутсорсинг и киберсигурност“ и „Корпоративна сигурност“, чието обучение се провежда съвместно с други две висши училища от страната. Акредитирана е и нова специалност в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ – „Лекарски асистент“, която попада в категорията на регулираните професии в професионално направление „Здравни грижи“ и допълва вече съществуващите направления „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Ускорената дигитализация налага създаването на динамична научна и образователна среда във висшето училище, в която приложението на съвременните образователни технологии се осигурява чрез изграждането и развитието на STEM центрове. Първият университетски STEM център в Република България е изграден в Югозападния университет и е разположен във Факултета по педагогика. В университета са създадени и специализирани STEM центрове по химия, математика и информатика, физика и роботика, които създават условия за практическо обучение, интердисциплинарен подход и развитие на дигитални и инженерни умения. Значимо признание за институцията е и определянето ѝ за един от трите регионални STEM центъра от Министерството на образованието и науката, както и включването ѝ в списъка на изследователските висши училища.

От месец май 2025 година официално функционира Департаментът за езиково обучение и продължаващо образование. Темите на предлаганите квалификационни курсове са свързани с използването на изкуствения интелект в образованието, с подхода STE(A)M, с развитието на ключови компетентности за учене през целия живот и др. Университетът предоставя и изключително атрактивни възможности за реализиране на студентска мобилност с цел обучение и студентска мобилност с цел практика в над 120 университета в Европа и други страни по света по Програма „Еразъм+“.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2026/2027 ГОДИНА

Югозападният университет „Неофит Рилски“ стартира кандидатстудентската си кампания за учебната 2026/2027 година с електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология, английски език, математика и химия. Електронните изпити ще се провеждат всеки работен петък до 12 юни 2026 г. и всеки делничен ден от 15 юни 2026 г. до 3 юли 2026 г. на място в университета.

През месеците март, април и юни университетът организира практически изпити по физическа подготовка, по различни видове спорт и в областта на изкуствата.

Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита. Заявленията се подават на място в университета в зала 1102А, Учебен корпус № 1или в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Желаещите да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да кандидатстват чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета; с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 г. включително; с оценки от конкурсни изпити, положени през 2026 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка) и с резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художествено-творчески и спортни прояви.

Информация за специалностите, необходимите документи и графика за провеждане на конкурсните изпити е публикувана на университетския сайт – www.swu.bg.

