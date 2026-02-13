В УХТ съчетаваме технологии, наука и здраве

Храната става ключов фактор за качеството на живота в условията на глобалните предизвикателства като климатичните промени, урбанизацията и все по-бързо развиващите се технологии.

Специалността „Храни, хранене и диететика“ в Университета по хранителни технологии (УХТ) предлага модерно образование, свързващо науката, практиката и иновациите в цялостна визия за бъдещето на хранителната наука.

Съвременната наука за храната обхваща цялата верига – от биохимичните процеси в клетката до индивидуалните хранителни режими. В УХТ се изучават и развиват научни направления насочени към разработване на функционални храни, обогатени с биоактивни съставки с доказан здравен ефект, създаване на удобни консумация храни (в т.ч. ready-to-eat, meal prep, smart foods), съобразени със съвременния градски ритъм, както и традиционни и защитени по наименование храни, които съчетават автентичност, качество и европейски стандарти. Съвременни направления като нутригенетика и нутригеномика, които разкриват връзката между храна и генетика също са включени в учебните програми на специалност „Храни, храненe и диететика“.

Неделима част от обучението в специалността „Храни, хранене и диететика“ е задълбоченото изучаване на кулинарните технологии, които се развиват благодарение на науката зад здравословния вкус и са естествения мост между хранителната наука и реалното хранене. В УХТ кулинарните технологии се разглеждат като стратегически инструмент за: запазване и повишаване на биологичната стойност на храната; интегриране на функционални съставки и добавки в ежедневни ястия; създаване на здравословни менюта за обществено хранене; адаптиране на храната към нуждите на урбанизираното население.

Практическото обучение на студентите в УХТ се извършва в научни, технологични и кулинарни лаборатории – обучение чрез практика до реалния продукт.

Бъдещите специалисти работят с реални хранителни системи, където тестват ефекта на различни добавки, оптимизират рецептури, анализират стабилността и качеството на продуктите, а също оценяват сензорните характеристики и потребителското възприемане. Така практическото обучение ги подготвя за работа в индустрията, контролните органи и научни звена и осигурява уверен преход от университетската среда към професионалната реализация.

Професионалната реализация на завършилите специалността "Храни, хранене и диететика" е насочена към контрол и управление на състава, безопасността, качеството, енергийната и биологична стойност на храните. С получената съвременна подготовка могат да създават иновативни технологични модели за производство на храни и напитки за здравословно, диетично и профилактично хранене, както и да извършва научна и иновативна дейност в областта на храните, хранителни добавки и обогатените храни.

Университетът по хранителни технологии е пространство, в което образованието се превръща в мисия. Съвременна материална база, научни изследвания, международни партньорства и активен студентски живот превръщат университета в естествен избор за младите хора, които искат да бъдат част от бъдещето на науката за храните.

За нас е важно мотивацията и оценката на нашите студенти. Пример за това е мнението на Биляна Йотовска. През 2016 г. тя печели първо място на най-престижния фитнес конкурс в света в Лас Вегас, в надпревара с над 50 участнички от цял свят. Тя е утвърден фитнес модел и автор на 5 книги за здравословно хранене. В момента следва магистратура „Храни, хранене и диететика“ в УХТ – Пловдив. Биляна е носителка на титлата Мисис България Европа за 2025 г.

Шампионът Биляна Йотовска:

Създавам продукти със стойност за хората

Ели Христова

- Госпожо Йотовска, защо смятате, че храните и начинът на хранене са толкова важна област днес и какво Ви привлече в магистърската програма „Храни, хранене и диететика“?

- Храненето е една от най-важните теми на нашето време, защото живеем в среда на постоянен стрес, ниска двигателна активност и огромен избор от индустриални храни, които често нямат почти никаква хранителна стойност. Вярвам, че добрата форма, енергията и здравето започват именно от това какво поставяме в чинията си.

След повече от 20 години работа в сферата на спорта и здравословното хранене, за мен магистърската програма „Храни, хранене и диететика“ в УХТ беше логична стъпка. Дори доста се забавих! Исках да задълбоча академично знанията си, да работя върху научни проекти и да имам още по-стабилна основа, с която да помагам на хората – както в онлайн общността ми, така и в реалната ми професионална практика. Често съм водеща на семинари със здравословна тематика и определено завършвайки най-реномирания университет, ми дава повече увереност като лектор.

- Има ли конкретна лична случка или бизнес начинание, което ви вдъхнови да следвате магистърската програма по „Храни, хранене и диететика“?

- Да — всъщност магистърската програма стана естествено продължение на моята работа и на проектите, които вече бях започнала да реализирам. През годините съм изграждала бранда си с ясна мисия към качествени продукти хранителни добавки, но именно по време на магистратурата започнах да създавам продукти, базирани на научен подход и академични знания.

Един от проектите, който стартирах като част от програмата, е B-Boost – функционален предтренировъчен продукт, който разработих след задълбочени проучвания и за който вече имам сертификат от научна конференция проведена именно в УХТ.

Съвсем скоро предстои да представя и следващия проект — здравословната закуска Ready to Eat от Biliana Yotovska Label, която също е разработена по време на обучението ми по дисциплината “създаване на нов продукт” и е пример за това как практиката и науката могат да вървят ръка за ръка.

Точно тази комбинация ме вдъхновява — да надграждам реалните си бизнес идеи чрез академични знания и да създавам продукти, които имат истинска стойност за хората. Продукти, произведени в България!

-Вярвате ли, че обучението Ви в тази магистърска програма може да бъде в основата на нови бъдеще проекти и ще повлияе на съдържанието, което публикувате в социалните мрежи в областта на храните и храненето?

-Абсолютно. Още с първите месеци лекции започнах да виждам теми, които могат да се превърнат в реални продукти, нови видове здравословни храни, както споменах, по-висококачествени формули на добавки, както и в ценни материали за моята аудитория в Инстаграм и Фейсбук.

Обучението в УХТ не само разширява знанията ми, но ми дава увереност да говоря за храните на още по-високо професионално ниво. Това променя начина, по който създавам съдържание — правя го по-научно обосновано, по-полезно и с още по-голяма стойност за хората, които ме следват.

-Можем ли да разглеждаме УХТ като подходяща академична среда за учене, създаване на контакти и генериране на нови идеи в областта на вашето образование?

-За мен Университетът по хранителни технологии е именно такава среда. Това е място, където теорията и практиката вървят ръка за ръка — чрез лабораторна работа, научни разработки, реални казуси и възможности за сътрудничество с преподаватели и специалисти. Атмосферата е стимулираща и дава пространство за идеи, развитие и професионални контакти, които за мен са безценни както за проектите, които вече реализирам, така и за тези, които предстоят свързани с моя личен бранд.

Като цяло УХТ е среда, която те развива, предизвиква и вдъхновява — точно това, от което един действащ професионалист има нужда.

