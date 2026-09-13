Кръстиха нови буболечки на Тейлър Суифт. И те наистина приличат на нея!
Руси с червено по тях
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Руси с червено по тях
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
Излишният материал бил използван, за да бъде направено баскетболно игрище
От количество знания към качество на разбирането, от наизустяване към мислене и от отделни предмети към способност знанията да се свързват и използват...
Франция анализира над 3300 случая
Слънчев вятър се насочва към планетата, а геомагнитната активност може да достигне ниво G1 на 14 и 15 август
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Учени откриха лесен начин да спрете и гларусите да ви откраднат сандвича или пържените картофки
Очаква се геомагнитната активност да се повиши на 8 и 9 август заради двоен удар от Слънцето
Наричат ги санитарите на океана
Премиерът и еврокомисарят Екатерина Захариева обсъдиха как страната ни да стане част от новата индустриална карта на Европа
Най-добрата гледка ще бъде от Исландия, Гренландия и Северна Испания, където ще настъпи пълна фаза
Имат си "най-добри приятели"
Звездата Beta Pictoris, около която тя обикаля, се намира на около 63 светлинни години от Земята
Изследване на Йейлския университет окончателно опроверга теорията, че Франческо I де Медичи е бил отровен
Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
Едната причина е биологична
Проучват дали изсветляването на морските облаци може временно да намали жегите и екстремните климатични явления
Това не е просто природен спектакъл – явлението играе ключова роля за климата на планетата
Случвало ли ви се е да нямате никакво желание да пиете доматен сок на земята, а във въздуха изведнъж да ви се стори изненадващо вкусен? Оказва се, че...