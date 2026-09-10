Кръстиха нови буболечки на Тейлър Суифт. И те наистина приличат на нея!

Тейлър Суифт получи необичайно научно признание – на световната поп звезда е посветено името на наскоро открит род насекоми в Австралия.

В сряда, 9 септември, списание Insect Systematics and Evolution публикува ново научно изследване, озаглавено New genera and species of Australian sheoak-associated plant bugs. В него учените съобщават за откриването на 12 нови вида растителноядни насекоми, съобщава Bulgaria ON AIR.

Откритието е наложило и създаването на име за нов род, а вдъхновението за него идва от носителката на „Грами“. Както е известно, почитателите на певицата се наричат Swifties.

Родът се казва Swiftiephylus

Новият род е получил името Swiftiephylus и включва четири вида. Научните им наименования също препращат към Тейлър Суифт и нейни албуми:

Swiftiephylus taylorae – Taylor;

Swiftiephylus amator – Lover;

Swiftiephylus intrepidus – Fearless;

Swiftiephylus poetorum – Poets.

Изследователката и съавтор на научната публикация Сара Шрьодер признава, че за нея изборът е бил напълно естествен.

„Като дългогодишна Swiftie за мен беше напълно естествено да почета Тейлър по този начин, както и да насоча внимание към разнообразието от насекоми, които все още не са открити“, казва Шрьодер.

Тя е докторант по ентомология в Калифорнийския университет в Ривърсайд, пише "People".

Насекомите са „руси“ като Тейлър

Името обаче не е избрано само заради любовта на изследователката към музиката на Суифт.

Шрьодер открива и визуална прилика между насекомите и характерната визия на певицата. Благодарение на светлото си оцветяване насекомите могат да се маскират сред австралийските казуарини.

„Емблематичната визия на Тейлър Суифт е русата ѝ коса и червените устни. Тези насекоми са бледожълти с червени акценти по цялото тяло“, обяснява Шрьодер.

По думите ѝ в научната публикация насекомите са описани като „руси“.

Но зад необичайното име стои и сериозна научна цел. Изследователката подчертава значението на таксономията – науката за описването и класифицирането на организмите.

„Таксономията е крайъгълният камък на опазването“, казва Шрьодер.

„Ако не опишем видовете, няма да знаем, че те съществуват, и няма да можем да ги опазваме. Да почета Тейлър, като кръстя тези видове на нея, е начин да отдам почит на науката за опазването на природата и да насоча внимание към цялото неизвестно разнообразие.“

Повече от 50 000 екземпляра са изследвани

Екземплярите от рода Swiftiephylus са били събрани от изследователи от Американския природонаучен музей и техни австралийски колеги в периода между 1995 и 2004 г.

Колекцията включва повече от 50 000 екземпляра. Учените обаче смятат, че близо 30 милиона насекоми все още не са документирани.

С добавянето на Swiftiephylus новият род става част от най-голямото семейство на същинските дървеници – Miridae. То включва около 11 000 описани вида по света, сред които има както растителноядни, така и хищни насекоми. Така Тейлър Суифт вече има не само милиони фенове по света, десетки музикални награди и впечатляваща дискография, но и цял научен род, носещ нейното име.