Кръстиха нови буболечки на Тейлър Суифт. И те наистина приличат на нея!
Руси с червено по тях
Следете всички новини, анализи и коментари за Научни Изследвания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Руси с червено по тях
Учени откриха любопитна връзка между храненето с други хора, психичното здраве и състоянието на мозъка
Премиерът и еврокомисарят Екатерина Захариева обсъдиха как страната ни да стане част от новата индустриална карта на Европа
Йети се превръща в индустрия за милиони
Вещества в червеното вино и куркумата може да лекуват рак и диабет
Европейската комисия обяви 335 конкурсни сесии за научни изследвания по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Очаква се чрез тях да бъдат разпределени око...
Само топучени ще могат да оглавяват фонд "Научни изследвания", е записано в проекта за нов правилник на фонда. Той вече ще води класация на академични...
Правят последен конкурс и закриват звеното, което нонстоп се тресе от скандали Не арестът на Христов спрял сесията, а "вратичка" за далавери Фонд "Н...
Заподозрян е за убийство Управителят на фонд „Научни изследвания" Николай Христов е арестуван, научи "Стандарт". Арестът му не е свързан с научната м...
Задължават професорите да влагат в изследвания приходите от проектитеАко кандидатите дължат пари от стари конкурси, са аут от битката На финала на ма...
София. Следващата седмица може да бъде обявена новата сесия на Фонд „Научни изследвания", обяви образователният министър Анелия Клисарова по време на...
София. Управителят на фонд "Научни изследвания" акад. Владимир Овчаров е подал оставка пред просветния министър Анелия Клисарова. Причината са раздори...
София. Министърът на образованието вече ще може да освобождава по своя инициатива членове на ръководството на фонд "Научни изследвания". Това става яс...