Най-честите грешки при обновяването на водопроводната система

Водопроводната система е сред онези части на дома, при които една грешка може да остане скрита с години. След като тръбите бъдат затворени зад замазка, плочки и мебели, проблемът често не се вижда, докато не се появи теч, спад в налягането или повреда.

Тогава ремонтът рядко засяга само тръбата. Може да се наложи разбиване на облицовка, замазка, мебели, а при по-сериозен теч – и ремонт в съседно жилище.

Затова при обновяване на водопровода най-важни са не само материалите, а и правилното планиране, изпитването на системата и достъпът до ключовите елементи след ремонта.

1. Липса на схема и снимки

Това е една от най-лесните грешки за избягване и една от най-неприятните години по-късно.

След приключването на ремонта почти никой не помни точно откъде минават тръбите. При следващо пробиване за шкаф, огледало или друг елемент всяка дупка в стената се превръща в риск.

Решението е просто: преди стените да бъдат затворени, снимайте всички трасета. Добре е в кадъра да има рулетка, нивелир или друг ясен ориентир, по който впоследствие да може да се определи точното положение на тръбите.

Още по-добре е снимките да бъдат допълнени с елементарна схема на:

трасетата за студена и топла вода;

канализацията;

местата на спирателните кранове;

скритите връзки;

ревизионните отвори.

Няколко минути документация могат да спестят сериозно разбиване при бъдещ ремонт.

2. Частична подмяна на старата инсталация

Често се сменят само видимите елементи – смесители, гъвкави връзки или кратък участък от тръбата, докато зад тях остава старата инсталация.

Така новите компоненти продължават да работят с проблемите на старите тръби. Натрупвания, корозия и механични частици могат да достигат до новата арматура и да съкратят живота ѝ.

Затова, когато се прави основен ремонт, е добре подмяната да стига до логична точка на прекъсване на системата, а не само до мястото, което е видимо.

Това не означава непременно да се сменя абсолютно всичко, но границата между новата и старата инсталация трябва да бъде предварително обмислена и технически обоснована.

3. Избор на материали и диаметри „на око“

Размерът и материалът на тръбите не трябва да се избират само според това какво има налично или какво „обикновено се използва“.

Няколко грешки се срещат особено често:

Несъвместими материали

При свързване на различни метали трябва да се отчита рискът от електрохимична корозия и да се използват подходящи преходни елементи.

Прекалено малък диаметър

Това може да доведе до осезаем спад на дебита, когато няколко консуматора работят едновременно.

Неоправдано голям диаметър

По-голямата тръба невинаги означава по-добра система. Размерите трябва да бъдат съобразени с дебита, дължината на трасето и начина на използване.

Липса на подходяща изолация или защитна обвивка

Тръбите трябва да бъдат положени според изискванията на конкретната система, така че да могат да поемат температурните разширения и да бъдат защитени от механични въздействия.

Правилното оразмеряване е особено важно при жилища с повече от една баня или когато няколко уреда могат да работят едновременно.

4. Липсваща спирателна и защитна арматура

Тази част от системата остава почти невидима след ремонта, но точно тя определя колко лесно ще се обслужва водопроводът при бъдещ проблем.

Добре планираната система трябва да включва необходимата арматура според конкретната инсталация:

спирателни кранове за отделните консуматори или групи. Така при проблем не се налага да се спира водата в цялото жилище;

механичен филтър на входа. Той задържа пясък, ръжда и други твърди частици, които могат да повредят картуши, клапани и други чувствителни компоненти;

редуцир вентил при прекалено високо входно налягане. Той помага да се поддържа подходящо налягане в системата;

необходимите елементи около бойлера. Предпазните устройства трябва да бъдат избрани и свързани според изискванията на производителя и конкретната система;

ревизионни отвори. Всичко, което може да се нуждае от обслужване или подмяна, трябва да остане достъпно.

Това важи особено за вградени смесители, скрити казанчета, водомери, сифони и други елементи, които не трябва да бъдат окончателно затваряни без възможност за достъп.

Практичен подход е и компонентите на системата да бъдат подбирани като съвместими решения, а не като случайна комбинация от различни продукти. В онлайн магазин РУВИК тръби, фитинги, спирателна арматура, гъвкави връзки, тръбна изолация и филтърни системи са организирани в свързани продуктови категории, което улеснява предварителното окомплектоване на ремонта.

5. Канализацията се оставя за накрая

При планирането често се обръща повече внимание на тръбите под налягане, а канализацията се разглежда като второстепенна. Именно там обаче грешките могат да доведат до постоянни миризми, шум и проблеми с оттичането.

Най-важните точки са няколко.

Правилен наклон

Канализационните тръби трябва да бъдат изпълнени с подходящ наклон. Недостатъчният наклон затруднява оттичането, но и прекалено големият не е автоматично по-добър.

Вентилация на канализацията

Системата трябва да бъде проектирана така, че движението на отпадните води да не нарушава работата на сифоните и да не позволява навлизане на миризми в помещенията.

Сифони в рядко използвани помещения

Подовите сифони разчитат на воден затвор. Ако помещението не се използва дълго време, той може да пресъхне и да се появи миризма от канализацията.

Шум

Ако канализационен вертикал минава до спалня или дневна, има смисъл шумът да бъде предвиден още при ремонта. След като стените бъдат затворени, корекцията е много по-трудна.

6. Липса на изпитване преди затваряне

Инсталацията не трябва да се приема за надеждна само защото при първото пускане на водата не се вижда теч.

Преди тръбите да бъдат затворени, системата трябва да бъде проверена и изпитана според изискванията на използваната технология и проекта. Така евентуален дефект може да бъде открит, докато връзките все още са достъпни.

След монтажа е важно системата да бъде и промита, защото по време на работа в тръбите могат да попаднат частици, остатъци и други замърсявания.

Особено внимание заслужават и ненужните отклонения. Ако стар консуматор е премахнат, неизползваната част от трасето не трябва просто да бъде оставена без ясна причина. Подобни участъци усложняват системата и могат да създадат проблеми в бъдеще.

7. Неправилен ред на ремонтните дейности

При баня и мокри помещения последователността на работа е критична. Водопроводът, канализацията, изпитването, хидроизолацията и облицовките не са независими етапи, които могат свободно да разменят местата си.

Практическият ред обикновено включва:

изграждане на водопроводните и канализационните трасета;

проверка и изпитване на системата;

подготовка на основите;

изпълнение на необходимата хидроизолация;

замазки и останали подготвителни слоеве;

облицовки и окончателен монтаж.

Точната последователност зависи от конкретната система и проекта, но основният принцип е един: скритите инсталации трябва да бъдат проверени, преди достъпът до тях да бъде затруднен.

Особено важно е хидроизолацията в мокрите зони да бъде изпълнена правилно около душове, подови сифони и останалите критични точки. Корекцията след завършена облицовка обикновено означава повторно разбиване.

Кратък чеклист преди затваряне на стените

Заснети са всички водопроводни и канализационни трасета. Има схема с основните размери и позиции. Монтирани са необходимите спирателни кранове. Предвидени са филтър и други необходими защитни елементи. Тръбите са положени и изолирани според изискванията на системата. Осигурени са ревизионни отвори до обслужваемите елементи. Инсталацията е проверена и изпитана преди окончателното затваряне.

След приключване на ремонта

Инсталацията е промита. Спирателните кранове са ясно разпознаваеми. Всички ревизионни отвори остават достъпни. Запазени са снимките и схемите на трасетата. Събрани са инструкциите и гаранционните документи за използваните компоненти. При наличие на гаранция от изпълнителя условията ѝ са запазени писмено.

Обновяването на водопроводната система е ремонт, при който най-важните решения остават невидими след завършването. Именно затова подготовката, документацията и проверките преди затварянето на стените са толкова важни.

Няколко снимки, ясна схема и правилно изпитана система струват малко в сравнение с ремонта, който може да се наложи, ако скрита грешка бъде открита години по-късно.



