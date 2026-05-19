Завръща се уютното ретро в интериора

След години на доминация на стерилния скандинавски минимализъм, студените сиви стени и правите, остри линии, светът на интериорния дизайн преживява истински катарзис. Домът вече не е просто място за спане, а персонално убежище, което трябва да носи радост, да лекува стреса и да разказва история. Новите тенденции в обзавеждането обръщат гръб на перфектния ред и залагат на смелост, текстура и органична топлина. Ако планирате ремонт или освежаване, ето кои са най-горещите направления, които диктуват правилата в интериора.

Допаминов декор – инжекция от щастие и ярки цветове

Един от най-големите хитове в момента е т.нар. Dopamine Dressing (допаминов декор). Идеята е проста: домът се обзавежда с цветове и предмети, които моментално провокират хормона на щастието. Забравете за монохромните стаи. На мода излизат наситените, скъпоценни нюанси – изумрудено зелено, топла теракота, горчица, дълбоко кобалтово синьо и дори нежни акценти в цвят праскова. Достатъчно е да боядисате една фокусна стена или да заложите на ярък диван в хола, за да вдъхнете напълно нов живот на пространството.

Заоблени форми и меки извивки

Острите ъгли и кубичните мебели официално отстъпват място на плавните, обли форми, които носят усещане за сигурност, мекота и флуидност. През тази година масивно се налагат дивани тип „облак“, заоблени фотьойли, маси за хранене с елипсовидни плотове и арки – както в архитектурно отношение, така и като декоративни елементи по стените или огледалата. Тези форми имитират природата и подсъзнателно действат успокояващо на човешката психика.

Завръщането на „уютното ретро“ и 70-те години

Носталгията е мощен двигател в интериора. Наблюдава се мащабно завръщане на естетиката от 1970-те години, но пречупена през модерна призма. Това означава много естествено дърво (особено орех и дъб с видими нишки), мебели от ратан, кадифени дамаски и релефни тапети с геометрични, но обрани мотиви. Ретро усещането се допълва от винтидж находки – масивни настолни лампи от цветно стъкло, керамични съдове с груба текстура и ниски холни масички.

Текстурата е новото черно

Когато цветовете са по-обрани, на преден план излизат материалите. Интериорът трябва да се усеща толкова добре на допир, колкото изглежда и на снимка. Абсолютен фаворит остава платът букле (вълнен текстил с малки възли), който облича столове, възглавници и легла. Комбинирайте го със суров камък, травертин, матов мрамор и ленени пердета. Контрастът между грубите и фините повърхности създава визуален обем и дълбочина в стаята.

„Умни“ и скрити технологии

Модерният дом е високотехнологичен, но технологиите вече не парадират с присъствието си. Новата тенденция е уредите да се сливат с интериора. Телевизорите се маскират като картини в рамка, когато са изключени, кухненските уреди са напълно интегрирани в плотовете и скрити зад дървени панели, а ключовете за осветление и термостатите се заменят с минималистични сензорни повърхности, които съвпадат с цвета на стените.

