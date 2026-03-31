Бягство от града: къщите край София и Пловдив се разграбват като топъл хляб

Търсенето на къщи в близост до градовете в страната продължава да расте, според данни на водеща компания за недвижими имоти.

Най-голям интерес има към обяви за продажба на къщи в Софийска и Пловдивска области.

Много хора предпочитат къщите пред апартаментите в големите градове, тъй като предлагат повече спокойствие и независимост.

В дворовете на къщите децата могат да играят свободно, няма проблеми с паркирането, а пространството позволява да се организират барбекюта или да се посрещат гости.

Цени и удобства на къщите

Сред причините за големия интерес към къщи край градовете са цените.

Къща край града може да бъде купена на цена, подобна на цената за тристаен или четиристаен апартамент в самия град.

Същевременно в къщата може да има редица удобства, невъзможни в апартамент, като например малък басейн.

Много хора купуват къщи като втори дом, в който да ходят през уикендите и почивните дни. Но други решават къщата да бъде основният им дом.

В тези случаи е важно къщата да бъде близо до по-голямо населено място, за да има до нея бърз достъп с автомобил.

Популярни апартаменти в София

Най-голям е интересът на купувачите на имоти към двустайни апартаменти в София. Такива жилища хората купуват както за дом на семейството, така и като инвестиция.

За жилищата с две стаи по-лесно може да бъде намерен наемател, а същевременно цените им са по-ниски, отколкото на по-големите апартаменти.

Затова двустайните апартаменти осигуряват добра доходност при отдаването им под наем.

Обзаведени и нови жилища

Напълно завършените и обзаведени жилища са много търсени, но такива има рядко на пазара. Цените на обзаведените апартаменти са по-високи, но много хора са готови да дадат по-голяма сума, за да се нанесат веднага.

Така не губят време за довършителни работи и за обзавеждане на жилището. Предимство на обзаведените апартаменти е и това, че при покупката е ясна крайната цена, която трябва да бъде платена.

При покупката на жилище, което се нуждае от ремонт и след това трябва да бъде обзаведено, много трудно може да бъде направена оценка за всички необходими разходи преди новият собственик да се нанесе в имота.

Купувачите стават все по-взискателни не само към самия апартамент или къща, но и към околната инфраструктура, посочват брокери.

Предпочитание имат сгради с повече зелени площи - както наоколо, така и на покрива. Потенциалните собственици обикновено извършват няколко огледа и сравняват цените, преди да вземат решение.

Новото строителство е привлекателно заради съвременните материали, по-високата енергийна ефективност, възможността за довършване според индивидуалните предпочитания и по-достъпните цени, пише "Труд".

В някои от модерните жилищни комплекси се използват технологии като интелигентни системи за климатизация и вентилация, контрол на влажността и т.н.

