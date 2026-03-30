Азис се разгневи: Как е възможно?

Попфолк звездата Азис отново привлече вниманието към себе си, този път с емоционално и доста остро изказване в социалните мрежи. Изпълнителят не скри разочарованието си от начина, по който българските режисьори го възприемат, и по-специално – от ролите, които му предлагат в киното, предаде агенция БЛИЦ.

Костинбродският славей открито показа, че се чувства недооценен и дори обиден от предложенията, които получава. Според него визията и харизмата му заслужават далеч по-сериозни и централни превъплъщения на големия екран.

„И като се замисля какви роли ми предлагат български режисьори – да плачеш ли, или да се смееш... Как е възможно това лице да не бъде използвано за главни, мъжкарски роли?!“, написа Азис под свои снимки, с което предизвика бурни реакции онлайн.

Изпълнителят дори даде конкретен пример за това, което го е засегнало най-силно – вместо да му бъдат поверени водещи роли, той получава предложения за второстепенни и според него несериозни образи.

„Но на мен ми дават роля на касиер в заведение за бързо хранене“, допълва той с видимо недоволство.

Изказването му бързо се превърна в тема на коментари в социалните мрежи, където мненията са разделени. Част от феновете застават зад него и смятат, че артист с неговото присъствие заслужава по-големи възможности в киното. Други обаче приемат думите му с доза ирония, напомняйки, че актьорската кариера изисква не само визия, но и сериозна подготовка и опит.

Не е тайна, че Азис от години експериментира с различни артистични образи и провокации, като често размива границите между сценичен персонаж и личност. Именно това прави и амбициите му за киното още по-любопитни – дали ще получи шанс за голяма роля, или ще остане встрани от големия екран, предстои да се види.

