10 гениални трика, които решават битовите ви проблеми

Всеки дом изисква постоянна грижа, но не е необходимо да пилеете часове или да купувате скъпи препарати, за да поддържате идеална чистота и ред. Често най-обикновените продукти от кухненския шкаф крият неподозирани суперсили. Тези десет изпитани домашни хитрини използват подръчни средства, за да ви спестят време, усилия и пари.

Почистване без усилие

Блестяща душ слушалка с оцет: Варовикът изчезва бързо, ако напълните найлоново пликче с бял оцет, завържете го с ластик около душ слушалката, така че да е изцяло потопена, и го оставите да подейства за една нощ.

Магическо чистене на микровълнова: Поставете вътре купа с вода и няколко резена лимон, пуснете уреда на максимална мощност за 5 минути и просто избършете омекналите мазнини с обикновена кърпа.

Полиране на мивката до огледален блясък: Напръскайте неръждаемата стомана със сода бикарбонат, изтъркайте нежно с влажна гъба, изплакнете и завършете с няколко капки бебешко олио върху суха кърпа за дълготраен блясък и защита от водни петна.

Премахване на косми от килима: Обикновено почистване с прахосмукачка често е недостатъчно. Вземете гумено чистач за прозорци и го прекарайте по повърхността на килима – гумата ще събере и най-фините косми от домашни любимци.

Грижа за дрехите и обувките

Край на миризмата в обувките: Поставете по едно неизползвано сухо пакетче чай във всяка обувка за една нощ, за да абсорбира напълно влагата и неприятните миризми.

Замразяване срещу сосове и дъвки: Ако по дрехата ви е залепнала дъвка, поставете тъканта във фризера за няколко часа – след като замръзне, парчето ще се отчупи лесно без остатък.

Блистер за бели маратонки: Обикновената бяла паста за зъби (без гел) прави чудеса с пожълтялата гумена подметка на спортните обувки – изтъркайте я със стара четка за зъби и избършете с мокра кърпа.

Организация и поддръжка

Олио срещу скърцащи панти: Ако нямате подръка техническа смазка, няколко капки обикновено готварско олио или зехтин върху скърцащата панта на вратата ще решат проблема мигновено.

Магнитен ред във фибите: Залепете тънка магнитна лента от вътрешната страна на шкафа в банята, за да съхранявате на едно място всички метални фиби, пинсети и ножички, които иначе вечно изчезват.

Лесно почистване на блендера: Вместо да се мъчите да миете остриетата на ръка, налейте в каната топла вода, добавете капка веро и пуснете уреда за 30 секунди, след което само изплаквате.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com