България готви мощен ход. Евровизия разширява сезон 2027
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
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Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
София иска да е домакин на конкурса
Кметът Димитър Николов призова да няма повече спорове около избора на град
Това ще става при война, геополитическа нестабилност или друга сериозна заплаха за сигурност
БНТ и международните експерти продължават оценката, а победителят трябва да бъде определен до края на юли
Евтиният лайфхак намалява докосването на смесителя при готвене и помага мивката да остане по-чиста
Домакинството ще донесе дългосрочни ползи за страната
Министърът на туризма обяви, че България е на последно място в ЕС със спад от 4%, а най-тежък е отливът от германския и румънския пазар
Ще бъде ключов партньор, каза Милотинова
Подготовката започва с решение на Министерския съвет, а бюджетът за организацията може да достигне 30 млн. лева
София е най-вероятният домакин, но Бургас, Пловдив и Варна вече показаха амбиция за историческия конкурс
„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата
Димитър Николов обяви, че морският град е готов да приеме Европа след историческата победа на Дара
Кметът на столицата обяви, че България може да организира грандиозен конкурс след историческия триумф на Дара
Те са бързи, евтини и практични
Капитанът вкара и асистира при 5:0 над Замбия, докато феновете го изпратиха като легенда
Потребителите трябва да спазват 3 правила
Най-честите грешки при съхранението на подправките
Според нея няма удар по туризма ни
Домакинството се превърна в татуировка на омразата върху националната ни гордост