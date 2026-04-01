Със сълзи и шоу Меси разтърси Аржентина в последния си мач у дома

Със сълзи на очи в емоционална вечер Лионел Меси изигра вероятно последния си мач в родината с екипа на Аржентина. Световните шампиони победиха Замбия с 5:0 в контрола, а от седмици се смята, че това ще е последният двубой на Лионел Меси на родна земя. Нещо, което самият той намекна.

Двубоят в Буенос Айрес се превърна не просто в поредна проверка, а в символичен момент за един от най-великите футболисти в историята.

Аржентина доминира изцяло срещата, като Меси беше в центъра на събитията още от първите минути. В четвъртата минута той подаде на Хулиан Алварес, който откри резултата, а в 43-ата сам се разписа, реализирайки своя 116-и гол в 198 мача за националния отбор. Публиката на стадион „Ла Бомбонера“ го аплодира на крака и скандира името му.

Освен капитана, точни за Аржентина бяха Николас Отаменди и Валентин Барко, а играч на Замбия си отбеляза автогол. Разликата в класите беше очевидна, като световните шампиони не оставиха никакъв шанс на съперника си.

Победата дойде след неубедителното представяне срещу Мавритания, когато тимът спечели трудно с 2:1. Това накара селекционера Лионел Скалони да предупреди, че ще предприеме сериозни мерки, ако играта не се подобри.

За тази среща той заложи на състав, близък до този, който спечели световната титла през 2022 г., с изключение на Родриго Де Пол, който се възстановява от мускулна контузия.

Световното първенство през 2026 г. започва на 11 юни в Съединените щати, Мексико и Канада. Аржентина ще започне защитата на титлата си срещу Алжир на 16 юни в група J, след което ще се изправи срещу Австрия на 22 юни и Йордания на 27 юни.

