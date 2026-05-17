Веласкес влезе в историята! Постигна нещо невиждано

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, записа мястото си в историята на дербитата между "сините" и ЦСКА. Испанският наставник, извел състава от стадион "Георги Аспарухов" до първа титла от 17 години насам, стана и първият чуждестранен специалист начело на отбора, победил два пъти "червените" в един шампионатен сезон.

Никой от предишните чуждестранни треньори на Левски сред имена като Люпко Петрович, Славолюб Муслин, Рудолф Витлачил и Вячеслав Грозни и други, не е постигал нещо подобно и то подред. Разбира се, някои от тях са водили вече 27-кратния шампион и само в едно-единствено дерби срещу ЦСКА, били са заменяни в хода на сезона или друго.

След като загуби първото дерби за сезона с 0:1, а в следващото "червените" избегнаха загубата с гол в края, Веласкес постигна две победи с 3:1 и 2:0 над големия съперник на "сините".

