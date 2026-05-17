Вратарят Пламен Андреев триумфира с титлата в Полша

Българският вратар Пламен Андреев стана шампион на Полша с отбора на Лех Познан. Тимът от едноименния град си гарантира титлата кръг преди края на сезона след победа с 3:1 като гост на Радомяк Радом в 33-ия кръг на първенството. Успехът направи Лех недостижим на върха с аванс от шест точки пред втория Гурник Забже.

Пламен Андреев остана на резервната скамейка за Лех в шампионския двубой, но това не помрачи празненствата на тима след официалното подпечатване на титлата.

С успеха Лех Познан защити трофея си от миналата година и спечели шампионската титла за десети път в своята история.

Второто място остана за Гурник Забже, където играе друг български футболист - Борислав Рупанов. И той не се появи в игра при победата на своя тим с 1:0 като гост на Висла Плоцк.

Лех влиза в последния кръг на сезона като недостижим лидер, а шампионският триумф затвърди доминацията на отбора в полския футбол през последните две години.

