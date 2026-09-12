Вратарят Пламен Андреев триумфира с титлата в Полша
Лех Познан пречупи Радомяк и стана недостижим на върха още преди последния кръг
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Лех Познан пречупи Радомяк и стана недостижим на върха още преди последния кръг
Българският вратар спаси в ключови моменти при успеха Погон-Лех 1:2
Андреев, 21 г., в момента играе под наем в испанския Расинг Сантандер
Тимът на Краси Балъков срази 3:1 третия в Полша
Али Либан Абди подписа с клуба до края на сезона Анталия. "Левски" и Лех Познан завършиха 2:2 в приятелски мач в Анталия. Двете попадения за "сините"...
Анталия. Днес "Левски" ще изиграе петата си контрола в Турция. Съперник на "сините" е полският Лех Познан. Срещата е тази вечер от 17:00 часа и ще се...
Познан. Българският национал Александър Тонев заяви, че най-вероятно ще отхвърли предложенията от Серия А и ще се присъедини към "Селтик", тъй като це...