Готви се грандиозен трансфер с бивш вратар на Левски

Полският шампион Лех Познан вероятно ще привлече българския вратар Пламен Андреев, съобщава meczyki.pl. Той ще подсили редиците на отбора за допълнителна конкуренция с титуляра Бартош Мрозек, който е изиграл 32 мача този сезон.

Андреев, 21 г., в момента играе под наем в испанския Расинг Сантандер от Фейенорд. Очаква се да се присъедини към Лех Познан на заем с опция за откупуване след сезона.

Основната му цел е да конкурира Мрозек и да получи повече игрово време, след като до момента е записал само пет официални мача за испанския тим.

