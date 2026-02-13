Ключова промяна в ЦСКА

ЦСКА има нов главен психолог, който е назначен на мястото на уволнената през есента Полина Хаджиянкова. Става въпрос за дългогодишния психолог съм Българска федерация по бокс Иван Иванов. 44-годишният специалист е работил още за женския волейболен отбор на Марица (2017-2019 г.) и Българския футболен съюз (2022-2024 г.), а освен това е преподавател към Българската треньорска школа по футбол и главен асистент към катедра „Психология, педагогика, социология“ на НСА.

В юношеските си години Иванов тренира футбол. Завършва магистратура в специалност „Клинична и консултативна психология“, а през 2017 г. защитава успешно докторантура. Той има основна заслуга за златния олимпийски медал на Стойка Петрова от Токио през 2021 г., като тогава разкри, че има ежедневни телефонни разговори с нея по време на турнира.

„Комуникацията ни със Стойка не е от вчера. Ние имаме изградена връзка, доверие. Работим с боксьорите от 5 години. Започнали сме да отработваме неща далеч преди олимпийските игри. Неща, които са свързани с поведение преди и по време на мача, с овладяване на емоция, с фокусиране, със справяне с тревожност и импулсивност. Повечето боксьори имат такъв темперамент, че им пречи импулсивността. В бойните спортове подходящият темперамент е бързият. В същото време това, което трябва да направи един боец, е да си овладее импулсивността, защото тя на ринга пречи. Върху всичко това сме работили през годините“, разказва тогава пред Тема спорт Иванов.

Той вече се е заел и с индивидуална работа с Давид Пастор, който в началото на седмицата бе заловен да шофира в нетрезво състояние и получи условна присъда зя 8 месеца лишаване от свобода, отложени за изпълнение за срок от 3 години.

