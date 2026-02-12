Левски пред нов трансферен удар

Левски дебне още един футболист на Локомотив Пловдив. „Мач Телеграф“ твърди, че „сините“ имат интерес към Каталин Иту, който прави страхотен сезон на „черно-белите“, а преди това игра силно и за Крумовград.

Румънецът, който е печелил четири титли на страната с ЧФР Клуж, може да играе като дясно крило, а освен това е силен и като вътрешен халф.

Универсалността му е впечатлила старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Възможно е до края на трансферния прозорец – 24 февруари, Левски да купи Каталин Иту, след като преди това от „Лаута“ към „Герена“ дойде Хаун Переа.

В същото време спекулации пратиха в Левски звездата на Берое Алберто Салидо, но подобен трансфер е почти невъзможен. Една от основните причини за това е високата цена на футболиста, за който от Берое искат над 1 000 000 евро. Отделно Салидо е по-силен по лявото крило, а там „сините“ имат цели трима силни играчи – Око-Флекс, Ради Кирилов и Евертон Бала.

