Ван Дайк обяви голямата цел за Ливърпул в края на сезона

След победата над Съндърланд с 1:0 в 26-ия кръг от английската Висша лига, капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк подчерта важността на класирането за Шампионската лига за своя отбор.

„Не можем да отречем, че класирането за Шампионската лига е много важно за Ливърпул, но все още има 12 мача до края. Така че трябва да продължим да се подобряваме и да се опитаме да намерим постоянство. Трябва да се опитаме да останем във форма, да запазим увереност и да продължим да се подобряваме. Вече имаме мач срещу Брайтън в събота. Те са труден отбор за победа“, каза ван Дайк, цитиран от BBC.

Ливърпул има 42 точки и е шести в таблицата на Висшата лига.

