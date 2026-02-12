Близък на Путин взриви с обиди към треньора на Лора Христова

Едно от любимите телевизионни лица на Владимир Путин – коментаторът Дмитрий Губерниев, нападна с грозни обиди германския специалист Волфганг Пихлер, който е треньор на българския национален отбор по биатлон и на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова.

„Дяволски лицемер. Заедно със своите помощници провали женския национален отбор на Русия по биатлон. Взе куп пари и нищо не спечели. След неговата работа избухнаха допинг скандали. Пихлер – ти си свиня!“, написа Губерниев на профила си в „Телеграм“.

Повод за избухването на журналиста от спортната телевизия „Матч ТВ“ е интервю на 71-годишния Пихлер, където обяви, че руски спортисти не е трябвало да бъдат допускани до участие на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

„До края на войната в Украйна руснаците не трябваше да се допускат до международните състезания. Савелий Коростельов и Наталия Непряева са на Олимпиадата в ски-бягането? Това е грешка! Руските спортисти не трябваше да участват въобще.

Когато спрат военните действия, тогава всичко ще се промени. Аз не съм русофоб. Имам много добри приятели в Русия. Жал ми е за спортистите, които не са виновни, но техните постижения се използват за политическа пропаганда. Знам как действа системата в Русия“, заяви германският специалист.

Дмитрий Губерниев е сред руските журналисти с наложени международни санкции заради близките му отношения с Владимир Путин и подкрепата му към войната в Украйна. На 18 март 2022 г. спортният коментатор беше водещ на шествия в Москва, което беше в подкрепа на руската инвазия на украинска територия. В началото на октомври 2024 г. Губерниев получи специална телеграма от руския президент, с която Путин му честити 50-годишния юбилей.

