Скандалът е голям. Левски отряза водеща медия

От Левски изразиха възмущение по повод коментари в подкаст на една от водещите телевизии по адрес на треньора на "сините" Хулио Веласкес.

Причина за това са двете поредни загуби на 26-кратните шампиони от Лудогорец в рамките на една седмица. На 3 февруари Левски отстъпи с 0:1 в решаващия мач за Суперкупата на България, а вчера играчите на Веласкес загубиха от разградчани със същия резултат и отпаднаха от 1/4-финалите за Купата на България.

Публикуваме изявлението на "сините" без редакторска намеса:

"ПФК Левски изразява категорично възмущение от съдържание, излъчено днес в ефира на bTV Media Group, в което старши треньорът на клуба Хулио Веласкес беше публично осмиван чрез подигравателно обръщение.

Критиката, анализът и различното мнение са важна част от футбола и от историята на клуба. Подигравката, унижението и езикът, който цели да обезцени професионалист, не са журналистика, а поведение, което уронва престижа не само на клуба и треньора, но и на самата медийна среда.

Ръководството и отборът застават зад Хулио Веласкес и неговия щаб. Категорично вярваме, че отборът е добре подготвен и днес е много по-силен от състава, който треньорът и екипът му завариха при пристигането си. Клубът няма да толерира опити за публично дискредитиране на хората, които работят за "Левски", особено когато това се прави на вълната от емоции след загуба.

За коректност към фактите припомняме:

Когато Хулио Веласкес и екипът му поеха "Левски" през януари 2025 г., отборът беше на четвърто място и на 13 точки зад лидера, при равни точки с "Ботев" (Пловдив) и "Черно море", като изоставаше от тях заради загуби в преките двубои през есента на 2024 г.;

Понятието "требъл" в България означава три трофея в рамките на един сезон, като през изминалата седмица беше изигран финал за Суперкупата за сезон 2024/2025, който беше спечелен от шампиона за същия сезон;

Към този момент "Левски" остава в надпреварата за два трофея през сезон 2025/2026 - шампионат и ако спечели титлата - финал за Суперкупа;

"Левски" няма загуба в първенството от отбор в ТОП 4, като в директните мачове с преките конкуренти има две победи и едно равенство;

В публични изявления на треньори и представители на клубове в България нееднократно е изразявано уважение към работата на Хулио Веласкес, включително и за начина, по който "Левски" изглежда на терена. Това е още един знак, че отборът се развива в правилната посока.

Загубите са част от футбола, но отношението към труда и достойнството не бива да бъде повод за "шеги" в ефир.

Поради горното ПФК "Левски" прекратява издадените акредитации на представителите на bTV Media Group за пресконференции, тренировки, домакински мачове и официални събития на клуба за неопределен период, като настоява за официално извинение и корекция на тона, който противоречи на базови стандарти за уважение и професионализъм.

