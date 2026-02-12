Драма в Болоня! Лацио оцеля и продължи напред

Лацио сложи край на защитата на трофея на Болоня, след като я елиминира след изпълнение на дузпи и си осигури място на полуфиналите за Купата на Италия. Редовното време на „Ренато дал Ара“ завърши 1:1, но римляните показаха по-здрави нерви в решителния момент и спечелиха с 4:1 от бялата точка. Така седемкратният носител на отличието продължава напред, докато домакините понесоха нов болезнен удар.

Болоня поведе в 30-ата минута, когато Сантяго Кастро се разписа с глава след корнер и даде надежда на феновете, че защитата на трофея може да продължи. Лацио обаче реагира бързо след почивката - само три минути след подновяването на играта Тиджани Нослин възстанови равенството и върна интригата.

До края на редовното време нов гол не падна и всичко се реши при дузпите. Там гостите бяха безпогрешни - Нуно Тавареш, Булайе Диа, Адам Марушич и Кенет Тейлър реализираха своите удари. За Болоня Люис Фъргюсън и Рикардо Орсолини пропуснаха, което предреши изхода.

Елиминацията идва в тежък момент за Болоня, която вече има четири поредни загуби в Серия А и се намира на 10-о място. Купата изглеждаше като реален шанс за ново участие в Европа, но тази врата вече е затворена.

В другия полуфинал Лацио ще срещне Аталанта, който разгроми 15-кратния носител Ювентус с 3:0. Във вторник Комо също сътвори сензация, като елиминира шампиона Наполи след дузпи и за първи път от 40 години стигна до полуфинал, където ще се изправи срещу Интер. Купата на Италия навлиза в решителната си фаза - без действащия шампион и с нови амбиции на хоризонта.

