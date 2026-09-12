Всичко за Медия

Следете всички новини, анализи и коментари за Медия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Спорт Общество
Велев се върна като шеф в БНР

Велев се върна като шеф в БНР

Възстановява кореспондентите, прави един нощен блок за всички програми Александър Велев се завръща като генерален директор на Българското национално...

17 май | 22:05
0 коментара
15526