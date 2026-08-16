Казанлък отново в европейския фокус: Испанска медия разказа за Града на розите

Казанлък привлече вниманието на испанската преса с новина, която отвежда Града на розите още по-далеч на европейската карта. Испанската Cadena SER съобщи на 4 август, че Казанлък и град Хатива (Xàtiva) във Валенсианската общност са направили решителната стъпка към официалното си побратимяване.



За испанския град събитието има особено значение – това е първото му международно побратимяване. Процесът започва още през 2025 г., а важна стъпка към финализирането му е одобряването от Общинския съвет в Казанлък на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между двата града.



Испанската медия представя Казанлък като град в централната част на България, известен в международен мащаб със своя Празник на розата. Именно розите и традициите се превръщат в една от връзките между двете, далечни на пръв поглед, места.



Бъдещото партньорство обаче няма да остане само на ниво символични жестове и официални посещения. Плановете са Казанлък и Хатива да разработват съвместни проекти в областта на културата, образованието, туризма, спорта и икономиката, както и да участват заедно в европейски програми.



Особено любопитна е идеята да бъдат свързани две от най-разпознаваемите празнични събития на градовете – Празникът на розата в Казанлък и Fira d’Agost в Хатива. Целта е двете събития да получат още по-силна международна популярност чрез съвместни инициативи и реклама. Испанската страна вижда партньорството с Казанлък и като подкрепа за амбицията Fira d’Agost да получи статут на празник от международен туристически интерес.



Връзката между двата града не се появява изведнъж. Още през юни делегация от Хатива посещава Казанлък по време на Празника на розата. Тогава Cadena SER също обръща внимание на българския град и го описва като международно известната столица на Долината на розите и един от водещите световни центрове за производство на розово масло.



Испанската медия припомня и богатото тракийско наследство на района. Зад сближаването има и силна човешка връзка. В района на Хатива живее значителна българска общност. Според данните, цитирани от Cadena SER, в областта Ла Костера има около 6000 българи, като повече от 600 души са регистрирани в самата Хатива.



Именно това присъствие през годините е помогнало за изграждането на културни и обществени връзки между двете страни. Кметът на Хатива Рожер Серда определя побратимяването като исторически момент за испанския град.



Очакванията са партньорството да отвори нови възможности не само за туризма и културния обмен, но и за институциите, бизнеса и икономическите отношения.



Пълната статия можете да видите тук:￼

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https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2026/08/04/xativa-y-kazanlak-formalizan-su-primer-hermanamiento-internacional-radio-xativa/