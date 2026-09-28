С много усмивки, настроение и спортен дух днес стадион „Севтополис“ събра малки спортисти от 19 училища в община Казанлък и местни спортни клубове.
Спортният празник „Малките спортисти“ бе открит от заместник-кмета Сребра Касева и даде старт на дейностите по проекта „Подкрепа за развитие и изява на талантите на учениците от община Казанлък“.
Децата се включиха в разнообразни спортни игри със състезателни елементи, но този ден нямаше победители и победени.
Важни бяха движението, забавлението, отборният дух и радостта от спорта.
Всички участници получиха медали, а отборите – купи и грамоти за участие.
Празникът е част от Европейската седмица на спорта и е първата от поредицата инициативи, чрез които Община Казанлък ще подкрепя талантливите деца и ученици в спорта, изкуствата, културата, STEM и чуждите езици.
„Малките спортисти“ дадоха старт на проекта за талантите на Казанлък
С много усмивки, настроение и спортен дух днес стадион „Севтополис“ събра малки спортисти от 19 училища в община Казанлък и местни спортни клубове.
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