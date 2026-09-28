Регионални

Европейска седмица на спорта

Европейска седмица на спорта
28 сеп 26 | 10:14
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Скъпи казанлъчани,

Спортът е здраве, енергия, дисциплина и най-вече – начин да бъдем заедно!

В Казанлък продължаваме да създаваме все повече възможности за активен живот – спортни площадки, игрища за футбол, баскетбол и волейбол, фитнеси на открито, тенис кортове, спортни зали, велоалеи, обновени училищни пространства, които дават възможност на децата и младите хора да спортуват близо до дома си.

Благодаря на всички спортисти, треньори, учители, родители и деца, които всеки ден изпълват тези места с енергия и дух!

Нека бъдем активни, да спортуваме и да даваме добър пример на децата си!

Очакваме Ви днес, 28 септември, от 14:00 ч. на стадион „Севтополис“ на празника „Малките спортисти“ – с много игри, движение, приятелство и детски усмивки!

Защото активният Казанлък е здрав и силен Казанлък!

Честита Европейска седмица на спорта! 

Галина Стоянова
Кмет на Община Казанлък


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