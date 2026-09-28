Скъпи казанлъчани,



Спортът е здраве, енергия, дисциплина и най-вече – начин да бъдем заедно!



В Казанлък продължаваме да създаваме все повече възможности за активен живот – спортни площадки, игрища за футбол, баскетбол и волейбол, фитнеси на открито, тенис кортове, спортни зали, велоалеи, обновени училищни пространства, които дават възможност на децата и младите хора да спортуват близо до дома си.



Благодаря на всички спортисти, треньори, учители, родители и деца, които всеки ден изпълват тези места с енергия и дух!



Нека бъдем активни, да спортуваме и да даваме добър пример на децата си!



Очакваме Ви днес, 28 септември, от 14:00 ч. на стадион „Севтополис“ на празника „Малките спортисти“ – с много игри, движение, приятелство и детски усмивки!



Защото активният Казанлък е здрав и силен Казанлък!



Честита Европейска седмица на спорта!



Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък



