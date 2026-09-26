Академията за таланти в Розово отбеляза своя втори рожден ден

Само две години след създаването си Академията за таланти в село Розово вече може да се похвали с впечатляващи резултати.



През изминалата година над 250 деца са се включили в летния лагер, организиран от Академията, а интересът към нейните инициативи продължава да расте.



Празникът събра деца и родители, общински съветници и партньори на Академията.



От името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова поздрав към екипа отправи заместник-кметът Сребра Касева.



Идеята на Галина Стоянова старото училище в Розово да се превърне в пространство за развитие на детските таланти вече две години се превръща в реалност. До момента инвестициите на Община Казанлък в Академията надхвърлят почти един милион евро.



Развитието продължава – предстоят нови занимания за деца и младежи, включително за възрастта 13–18 години, както и изграждането на спален корпус с девет спални.



Специални благодарности за отдадеността бяха отправени към съучредителя г-н Спиров и кмета на село Розово Венцислав Колев – двама от основните двигатели за реализирането на идеята, както и към председателя на сдружението Вероника Коева и директора на Академията Калинка Богданова.



